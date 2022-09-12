جنون الرغبة.. رجل اعمال سعودي يقيم علاقة مع راقصة مغربية جميلة ويعاشرها معاشرة الازواج.. وعندما أستيقط بالصباح حدثت المصيبة التي قصمت ظهرة نصفين.! !

أوقفت الجهات الأمنية بالمغرب ، شقيقة راقصة مغربية شهيرة، بتهمة السرقة والنصب على سعودي، في مبالغ مالية وأغراض ثمينة.



وكشفت مصادر بحسب العمق المغربي، أن سائح أجنبي، من دولة خليجية، تقدم ببلاغ لدى الجهات الأمنية، يتهم فيها شقيقة الراقصة بـ"سرقة مبلغ مالي قدره 18 مليون سنتيم إضافة وساعة يدوية فاخرة".

تتعرض السعودي للسرقة على يد شقيقة الراقصة، وفق محضر الشرطة، بعد "قضاء ليلة حمراء، في أحد الشقق بمدينة مراكش"، مما جعله يتقدم بشكاية لدى الجهات المختصة في المغرب، التي أعطت التعليمات بتوقيف المتهمة، قصد الاستماع لها في المنسوب لها.



وتم الاستماع للمتهمة، الأحد، من طرف الأمن، بمركز الشرطة، فيما ما يزال البحث جاري، في انتظار عرضها على القضاء، تعميقا للبحث.