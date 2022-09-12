صدق أو لا تصدق: هذه الفنانة الحسناء تكون ابنة النجم أشرف عبد الباقي والجمهور: ماشا الله أجمل من مي عمر.! !

احتفل الفنان الكبير أشرف عبد الباقي يوم أمس ، بعيد ميلاده الـ 59، والمولود في 11 سبتمبر عام 1963، واستطاع الفنان تحقيق نجاحات كبيرة وتمكن من تكوين فرقة مسرح مصر بالعديد من النجوم.

وبدأ الفنان أشرف عبد الباقي ، حياته المهنية في مجال المقاولات، حيث كان يمتلك مصنع لتجارة الخشب ولكنه قرر التخلي عنها من أجل الفن.تخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس ،

ثم المعهد العالي للفنون المسرحية ، بدأ نشاطه الفني منذ الطفولة، وقدم العديد من المسرحيات مع «فرقة كلية التجارة و فرق الهواة»، ومثل في حوالي 80 مسرحية بين عامي 1979 و1984.

اكتشفه المخرج هاني مطاوع في مسرحية «خشب الورد» ، وكان يعمل وقتها بالمقاولات من خلال تخصص أعمال الديكورات والألمونيوم من خلال مصنعه.

قدم الفنان القدير اشرف عبد الباقي 10 مواسم من مسلسل ست كوم الشهير راجل وست ستات.

كشف الفنان أشرف عبد الباقي عن أصوله، خلال لقائه ببرنامج السيرة تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني، عبر شاشة قناة dmc، قائلاً،

«إنه قام بإجراء تحليل DNA في الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة مسار عائلته قبل ألف عام، لأنى كان عندي فضول أعرف أصولي إيه، خليجية أم ألبانيا، أم غير ذلك.

وحل النجم المصري أشرف عبد الباقي وابنته زينة في وقت سابق ضيفان على برنامج ليالي eN الذي تقدمه الإعلامية الشهيرة بوسي شلبي عبر قناة eN الفضائية وخطفت زينة الأنظار بجمالها الخرافي.

وخلال اللقاء كشف الفنان أشرف عبد الباقي عن دخول ابنته المجال الفني من بوابة الإخراج وموهبتها القوية التي أهلتها لتقديم العديد من الأفلام القصيرة بعد دراستها مجال الإخراج في عدة جامعات.

وأشار أشرف عبد الباقي إلى أنه دائما ما يشجع ابنته على التطور في مجالها مثلما يشجع أشقائها في مجالات أخرى.

من جانبها قالت ابنة أشرف عبد الباقي إنها لم تفكر في خوض مجال التمثيل على غرار والدها وإنما تفضل الوقوف خلف الكاميرا مشيرة إلى أن والدها بث فيها حب الفن منذ طفولتها وكان يصطحبها وأشقائها لمشاهدة عروض الأفلام والمسرحيات.

وقال أشرف عبد الباقي إن زوجته تعشق الفن مثله وأثر ذلك بشكل كبير على حب زينة للمجال لافتا إلى أن أبنائه في طفولتهم كانوا يرتبطون بشخصيات الأفلام وكانت والدتهم تحرص على ذلك لدرجة أنها كانت تسألهم عن الفيلم بعد مشاهدته، وينظمون سهرات في المنزل لمشاهدة أفلام وحفلات الأوسكار برفقة

أصدقائهم.وتصدرت ابنة أشرف عبد الباقي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها معه في مهرجان الجونة الماضي وعلق البعض قائلين ماشا الله ملامحها أجمل من ياسمين صبري ومي عز الدين.

مسرحياته

استطاع الفنان القدير أشرف عبد الباقي ، تحقيق شهرة كبيرة وواسعة في أعماله المسرحية من خلال «مسرحيات تياترو مصر»، والذي جذبت الملايين لمشاهدتها، وتم عرض موسمين على شبكة تليفزيون الحياة المصرية، وبعدها تعاقد مع قناة Mbc مصر ، وتم تغيير البرنامج ليصبح مسرح مصر