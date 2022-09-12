قوي الملاحظة سيعرفه.. هذا الطفل لم يكن يتوقع أنه عندما يكبر سيكون من أهم الفنانين المصريين في الوطن العربي.!!

قام الممثل المصري أشرف عبد الباقي بمشاركة متابعيه على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة له بالأبيض والأسود تعود الى مرحلة طفولته.

وقد ظهر عبد الباقي على البحر، ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين اكدوا بامتلاكها نفس الملامح رغم مرور السنوات الطوال على التقاط هذه الصورة.

وفي حديث قديم قال عبد الباقي انه لم يكون يتوقع أن يكون من أهم الممثلين وأن هذا أتى بعد تعب.

وأشرف عبد الباقي هو ممثل مصري وُلد في مدينة شبرا في دولة مصر، وقد حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة عين شمس، ثمّ التحق بالمعهد العالي للفنون.

وكانت آخر أعمال أشرف عبد الباقي، مسرحية «كنز الدنيا»، والتي تهدف إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع بشكل أوسع وأكبر، وإظهار مواهبهم.