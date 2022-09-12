شهيتي مفتوحة للنساء.. ولو رجع بيا الزمان هعرض الزواج على هذه الممثلة!! تصريح صادم من الفنان علاء مرسي.. والجمهور: استحي من مراتك!!

قال الفنان علاء مرسي: "أنا عاشق للأنثى وبعرف أدلعها وأحبها من قلبي لأن الست هي الخير اللي في الدنيا والحياة".

وتابع خلال لقائه ببرنامج "الستات" الذي تقدمه مفيدة شيحة وسهير جودة بقناة "النهار": "إزاي ينفع نظن في الست سوءا حتى ولو هي سوء فهي أساس حياتي علشان كده أنا بحب الأنثى وعاشق لها".

وأضاف: "أنا صاحب 30 سابقة عاطفية وفعلًا حبيت 30 مرة وعشت تجاربهم من حب وفعل وأكشن ومشاكل وصراعات، وبيحصل ود فجأة وبيقلب معايا لإعجاب وبعدين حب، وأنا شهيتي مفتوحة طول الوقت للحب ولو الست قالتلي كلمة حلوة بحبها علطول، ومراتي عارفة كل حاجة وعمري ما خبيت أي حاجة ولكن هي بتزعل في الأول وبعدين بتسامح".

وأثارت تصريحات مرسي هجوم الجمهور عليه والذي قال إنه أساء لزوجته بهذه التصريحات التي أظهرته كزير نساء، فقال أحدهم: اللي اختشوا ماتوا.. عيب كبير تقول هذا الكلام وانت متجوز.

موقف علاء مرسي من زوجته

ولفت: "مراتي عرفتني من أول يوم وعرفت تركيبتي وحبت ترتبط بيا وأنا انسقت ليها لسبب أن عندها اهتمام كتير بكل التفاصيل".

وأردف: "الفنانة ميرفت أمين حب عمري واللي اتكلموا عليها أشباح مش بشر، وميرفت هي عارفة أني بحبها وأحبها كل أنواع الحب واكتشفت أن بينافسني في ده بشر كتير جدًّا،.

ولو كنت عرفتها في زمن تاني وسن تاني كنت هعرض عليها الزواج بس هي مكنتش هتوافق لأن كان عندها رشدي أباظة وحسين فهمي".