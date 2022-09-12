لن تصدقوا ان هذه الفتاة الاوروبية ليست دنيا سمير غانم لشدة الشبه الذي بينهما.. نسخة طبق الاصل..!

تداول رواد منصات التواصل صوراً لشابة تشبه بشكل كبير الفنانة المصرية ​دنيا سمير غانم​، إذ أعرب عدد كبير منهم عن صدمتهم لشدة الشبه بينهما.

وتبين أن هذه الشابة تدعى ​سارة جاما​، وهي لاعبة بفريق يوفنتوس الإيطالي، كان نشر لها موقع الفريق عبر صفحته الخاصة صورة وهي ترتدي القميص الجديد للفريق، لتنهال ردود الفعل ما بين الصدمة والسخرية.

وجاءت التعليقات "‏يخلق من الشبه اربعين اهو ده واحدة من الاربعين دنيا سمير غانم إيطاليا... تم استحضار شخصية دنيا سمير غانم في فيلم الفرح وصنع منها كلاعبة كرة قدم في فريق محلي".

وتبلغ سارة جاما من العمر 31 عامًا، حيث ولدت عام 1989 لأم إيطالية وأب كونجولي، فيما شاركت على المستوى الدولي مع منتخب ايطاليا، ولعبت مع الأزوري في 112 مباراة، وسجلت 6 أهداف.

وتلعب سارة جاما حاليًا لصالح فريق يوفنتوس في خط الدفاع، وسبق لها أن لعبت لعدة أندية منها باريس سان جيرمان الفرنسي ما بين عامي 2013و2015، وانضمت ليوفنتوس عام 2017.

وتوجت سارة جاما مع فريق بريشيا كالتشيو فيمينيلي بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي وكأس إيطاليا موسم 2015-2016، فيما فازت مع يوفنتوس بالدوري في 3 مواسم 2017-2018 و2018-2019 و2019-2020، وكأس إيطاليا موسم 2018-2019 .كما توجت سارة جاما بالسوبر النسائي الايطالي مع بريشيا كالتشيو فيمينيلي عامي 2015 و2016، ومع يوفنتوس عام 2019.