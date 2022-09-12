فاكرين طفلة طيور الجنة الجميلة رغد الوزان.. جمالها الرباني الجذاب بعد أن تزوجت سيدهشكم والمفاجأة في مهنتها الجديدة.! !

تمكنت النجمة رغد الوزان، منذو نعومة أظافرها من الظهورالامع كأحد أبرز منشدين القالب الإسلامي في قناة طيور الجنة لتكون بذلك قاعدة جماهيرية وشهرة عريضة على المستوى العربي طوال مشوارها.



رغد زيد أسامة محمد الوزان، وهي منشدة أردنية من أصول سورية ولدت في 29 /6/ 2000، والدها زيد الوزان ووالدتها السيدة إيناس أباظة ولديها أخ فقط وهو أسامة الذي شاركها في التمثيل بالعديد من الكليبات.

تعرف عليها خالد مقداد صاحب قناة طيور الجنة أثناء زيارته لمدرستها فلفت نظره تمكنها المسرحي وجمال حركاتها الطفولية وحسن أدائها لدور الخنساء في مسرحية مدرسية فقرر أن تكون الوجه الأول الذي يظهر على قناة طيور الجنة في إنطلاقها بتاريخ 2008/01/25م.



بدأت رغد التي لقبت بعصفورة طيور الجنة مسيرتها في القناة بتمثيل صوت المنشدة ' ميادة الحاج ' فكان أول أعمالها أنشودة ' بابا تلفون ' التي ماتزال إلى الآن جزء من ذكرى كل طفل وأب وأم تتردد على ألسنتهم.



وشكّلت الطفلة ​رغد الوزان​ حين انطلاقتها في قناة "​طيور الجنة​" ضجة كبيرة آنذاك، اذ قدّمت العديد من الأغاني، ومنها "​أسناني واوا​" الذي أطلّت بالكليب الخاص لها الى جانب الوليد والمعتصم مقداد.



وبعد تحقيقها شهرة كبيرة في عمر صغير، تركت رغد "طيور الجنة" واختفت فجأة عن الإعلام، اذ كانت من أهم الوجوه التي تطل على القناة حينها.

شاركت رغد منذ طفولتها في قناة طيور الجنة، اولتحقت لإتمام دراستها في المدارس العمرية في عمان، واستطاعت أن تتم دراستها الجامعية في كلية الفنون والتصميم في الجامعة، وتقيم حالياً في الأردن (عمان)، هوايتها المفضلة هي التصوير.



واللافت هو أن الجمهور دائما ما يذكرها ويسأل عنها، وقد أفادت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن عمرها حاليا 22 عاماً وهي متزوجة وربة بيت.