ضيعت عمري مع محمد صلاح!! تصريح صادم ومثير من أبو تريكة يحرق السوشيال ميديا!! وهل قد بدأت العداوة بين النجمين.! !

شارك محلل قنوات بين سبورت، محمد أبو تريكة، في مباراة خماسية مع مجموعة من أشهر محللي كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي.



وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر فيه أبو تريكه وهو يقول بشكل مفاجئ: ضيعت عمري مع محمد صلاح، ليتساءل الجميع عن أسباب ذلك التصريح الصادم برغم الصداقة بين النجمين.

لكن الحقيقة أن الفيديو مقصوص ومجتزأ وليس هناك أي خصام، حيث علق نجم منتخب مصر السابق والنادي الأهلي، بشكل طريف على أداء زميله في الفريق.

وحضر مجموعة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي إلى الدوحة لمتابعة كأس سوبر لوسيل في قطر، بين الزمالك المصري والهلال السعودي، الذي توج باللقب يوم الجمعة الماضي.



وبعد نهاية اللقاء توجه أحد الحضور بسؤال لأبو تريكة، حول مستوى زميله في الفريق، ليرد مازحا "ضيعت وقتي مع محمد صلاح"، في إشارة للسخرية من مستوى زميله المهاجم في الفريق ، وأكمل حديثه "مروان مثال للمهاجم الوهمي، لأنه غير موجود".



وكان محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قد لعب بجوار محمد أبو تريكة في منتخب مصر عام 2013، في تصفيات كأس العالم 2014.