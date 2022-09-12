نوع شهير من المكسرات يزيد الرغبة لدى الرجال ويعزز صحة القلب ويحافظ على مستوى سكر الدم.. تعرف عليها فوراً.! !

يعد الكاجو، من المكسرات المشهورة ذات الطعم الغني بحلاوة خفيفة، والذي يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو كإضافة لأطعمة وحلويات مختلفة ويعتبر الكاجو مصدر غذائي غني بالدهون غير المشبعة، إضافة إلى كونه مصدر غني بالطاقة، والبروتينات، والفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة القوية، مما يجعله ذو فوائد عديدة على صحة الجسم، إضافة إلى إمكانية استخراج حليب الكاجو منه والذي يُعد بديل نباتي لحليب البقر.وحول فوائد الكاجو:

1-تعزيز صحة القلب: يعد الكاجو مصدرًا للدهون الصحية ولا يحوي الكولسترول، مما يجعل له دور في خفض الكولسترول الضار LDL والدهون الثلاثية، إضافة إلى محتواه العالي بالمغنيسيوم ما قد يكون له دور في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية،

وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات والسكتات الدماغية.2-تعزيز الصحة الفموية: قد يساعد الكاجو في الحفاظ على صحة اللثة والأسنان ضد الالتهابات البكتيرية، إضافة إلى أن محتواه من الفسفور قد يكون له دور في بناء والحفاظ على ميناء الأسنان.



3-خسارة الوزن: على الرغم من محتوى الكاجو العالي نسبيًا بالسعرات الحرارية، إلا أنه قد يساعد في خسارة الوزن والحفاظ عليه على المدى الطويل إذا تم تناوله ضمن نظام غذائي صحي محسوب السعرات الحرارية، إذ إن غناه بالبروتينات يجعل له دور في زيادة معدل عمليات الأيض،

وزيادة الإحساس بامتلاء المعدة والشبع لفترة أطول.4-الحفاظ على مستوى سكر الدم: يحتوي الكاجو على نسبة قليلة من الكربوهيدرات مقارنة بأنواع المكسرات الأخرى، ما يجعله وجبة خفيفة مثالية للحفاظ على مستويات السكر في الدم خاصةً لمرضى السكري.



5-الحفاظ على صحة العظام: يعد الكاجو من الأطعمة الغنية بالنحاس والذي له دور في الحفاظ على صحة العظام، والوقاية من أمراض الهشاشة وترقق العظام خاصةً في وجود المغنيسيوم والكالسيوم، إضافة إلى ذلك يدخل النحاس في إنتاج الكولاجين والإيلاستين الجسم ما يعزز من وظيفتيهما الداعمة للعظام والعضلات.



6-الوقاية من حصى المرارة: وجد أن هناك دور لتناول الكاجو والمكسرات إجمالًا في تقليل فرصة الإصابة بحصى المرارة، وبالتالي تقليل الحاجة لعملية إزالة المرارة على المدى الطويل، وفق "ويب طب".