تحولت إلى عجوز بدينة.. إطلالة مفزعة ومخيفة للنجمة الجميلة نورا والجمهور مصدوم!! ماذا حدث لها.! !

اشتهرت الفنانة نورا من خلال أدائها العديد من الأدوار المتميزة في ثمانينات القرن الماضي وكانت فتاة أحلام الشباب الجميلة بدون أي منازع.



وتعد نورا الشقيقة الصغرى للفنانة بوسى واسمها الحقيقى علوية مصطفى محمد قدرى وهى من مواليد القاهرة في 18 يونيو 1954، حاصلة على بكالوريوس التجارة، واتجهت للعمل الفني، لتصبح إحدى أهم النجمات في تاريخ السينما المصرية.

وكشفت الفنانة مي نور الشريف لجمهورها مؤخراً عن أجواء احتفالها برفقة عائلتها المكونة من والدتها الفنانة بوسي، وشقيقتها سارة نور الشريف، بعيد ميلاد خالتها المعتزلة الفنانة القديرة نورا، الذي تزامن كذلك مع عيد ميلاد سارة.



وأطلت الفنانة نورا يملامح صدمت الجمهور حيث ازداد وزنها بشكل كبير وبدت علامات التقدم في السن على وجهها.



ورغم اعتزال الفنانة نورا وابتعادها عن الأضواء والفن منذ سنوات، فإنها لا تبخل على محبيها ومتابعيها بصورها الجديدة في مناسباتها المختلفة من حين لآخر.وتفاعل الجمهور مع أحدث ظهور للنجمة نورا، وأشاد الجميع بجمال ملامحها، رغم احتفالها بعامها الـ68.



الفنانة نورا اسمها الحقيقي علوية مصطفى محمد قدري، وهي شقيقة الفنانة بوسي، وهي من مواليد 18 يونيو، فهي مولودة عام 1954، وحصلت على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، وبدأت مشوارها الفني في السينما وهي طفلة بعدما شاركت في فيلم "وفاء للأبد" عام 1962.



وتعتبر واحدة من أشهر الفنانات في فترة الثمانينيات، حيث قدمت العديد من الأعمال المهمة في السينما، وصولاً إلى أوائل التسعينات، لتقرر عام 1996 اعتزال الفن والأضواء وارتداء الحجاب.