حسين فهمي زاغت عينه عندما رأى هذه الفنانة الفاتنة فأعجبته وطلّق ميرفت أمين على الفور للزواج منها .. من تكون؟!

تصدّرت النجمة ميرفت أمين التريند خلال الساعات الماضية بعد تداول صور صادمة لها من عزاء مخرج شهير.

وخرج حسين فهمي للرد على المتنمرين على ميرفت أمين مؤكداً أنه سيؤدب من يتطاول بحقها.

وكانت ميرفت أمين زوجة فهمي قبل عقود، وانتهى الزواج بالطلاق.

وبالنسبة لكثير من محبي الفنان حسين فهمي، فإنهم لا يعرفون من هي الفنانة التي استحوذت على قلب الفنان الرومانسى والذى طلق الفنانة ميرفت امين بسببها.

انها الزوجة الرابعة للفنان حسين فهمى واحدى الفنانات الشابات اللاتى تألقوا فى الفترة الاخيرة.

قبل أن نفصح لكم عن اسمها سنتكلم عن اعمالها الفنية وحياتها الشخصية فمن اواخر الاعمال الفنية لها مسلسل القاصرات ومن المسلسلات المعروفة عنها مسلسل حكايات زوج معاصر.

أما حياتها الشخصية فهى تزوجت حسين فهمى لمدة 5 سنوات ونصف وكانت تحبه جدا ولا نعرف سبب الانفصال ولكن نعلم ان حسين فهمى طلق ميرفت امين بسببها عندما احبها انها الفنانة لقاء سويدان.