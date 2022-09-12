عشبة ورق الغار ومعجزاتها المذهلة .. تناولها بهذا الشكل وستعود إلى سن الـ 20 حتى لو كنت 70 سنة .. إليكم فوائده الجبارة.!

ورق الغار من أهم التوابل التي لا غنى عنها في أي مطبخ، ويسمى ورق الغار في مصر بـ ورق لورا وهو المسؤول عن إضافة رائحة وطعم مميز

بالإضافة إلى أن استخدامه مثل البخور قادر على تخليص المنزل من أي طاقة سلبية موجودة به، كما أن له دور فعال في طرد الحشرات المزعجة في فصل الصيف، لكن ما لا يعلمه الكثير منا هو أنه أثبت فعاليته في القضاء على دهون البطن بشكل خاص بالإضافة إلى صبغ الشعر الأبيض والتخلص من الشيب،

وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يدخل فيها ورق الغار لعلاج الكثير من المشكلات والتي سوف نعرضها لكم في السطور القادمة.

مشروب ورق الغار لنسف الدهون مفعول جبار من ورق الغار!!..تناول ورق الغار بهذا الشكل وستعود إلى سن الـ 20 حتى لو كنت 70 سنة ..إليك فوائد ورق الغار!

يمكن تحضير مشروب ورق الغار بكل سهولة من أجل القضاء على الدهون المتراكمة في منطقة البطن وذلك عن طريق إضافة 3 أعواد من القرنفل إلى الماء مع بعض من ورق الغار ثم يتم تصفية المشروب وشربه على الريق كل يوم وقبل تناول وجبة الإفطار ويمكنك إضافة ملعقة واحدة من خل التفاح إلى المشروب كي يزيد معدل حرق الدهون في الجسم إن كانت صحتك تسمح بذلك.

طريقة ورق الغار لصبغ الشعر كما أن ورق الغار لديه القدرة على صبغ الشعر الأبيض المتساقط وذلك من خلال غلي كوب من الماء ثم نضع فيه ورق الغار والشاي الاسود ونبدأ في تدليك السعر بهما ثم نقوم بشكل الشعر بعد انقضاء مدة لا تقل عن 60 دقيقة على الأقل باستخدام الماء الفاتر.