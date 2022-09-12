أنثى تشتغل بشكلها والتمثيل موضوع تاني خالص.. الفنان عبد الرحيم حسن يقصف جبهة ياسمين صبري بتصريح ناري غير متوقع.

قال الفنان عبد الرحيم حسن إنه يرى الفنانة ياسمين صبري مجرد أنثى جميلة اعتمدت على شكلها فقط لتصبح ممثلة.

وأوضح حسن في تصريحات لبرنامج "الرسالة" عبر قناة الحدث اليوم، أن ياسمين صبري غير موهوبة في التمثيل، ومقارنتها بأي ممثلة مغمورة موهوبة لن تكون في صالحها.

وأضاف: "ياسمين اشتغلت لشكلها، لجمالها، وفي حد بيعلمها تقول الكلام إزاي، فبدأت تقول الكلام، فالناس بقت تبص للشكل وكلام بيتقال، لكن هل تركت بصمة كممثلة؟ لا أنا لا أجامل في هذه النقطة".

وتابع عبد الرحيم حسن: "زي نجلاء فتحي، أول ما بدأت تمثل كانت بتمثل لأنها جميلة، فشغلوها وعلموها لحد ما الخبرات والسنين خلتها نجلاء فتحي".

وأكد أنه يؤمن بقدرة ياسمين صبري على التطور، قائلا: "كمان 5 سنين لو شغالة مع حد بيدربها وتسمح لحد أنه يعلمها وتدخل ورش تتعلم التمثيل، أعتقد بعد 5 سنين هتبقى ممثلة جامدة، ونقدر نقول دي ممثلة".

يذكر أن أخر أعمال ياسمين صبري كان يذكر أ مسلسل "فرصة تانية" الذي تم عرضه عام 2020 وهو معالجة درامية محمد سيد بشير، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل، بطولة أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، محمد دياب، إدوارد، محمود البزاوي، محمد أبو داوود، نهال عنبر، أشرف زكي، عمر الشناوي وأحمد الشامي.