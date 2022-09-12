،ً جوزي عاشرني 9 أيام متواصلة على السرير وكان بيجيب ليا ناس غريبة في البيت.. أسرار تكشف لأول مرة لطلاق الفنانة مريم فخري

تعتبر الفنانة مريم فخري من اكثر الفنانات التي يتمتعن بجرأتهن وصراحتهن في تصريحاتهن ومقابلاتهن الصحفية والتلفزيونة

، ومن بين تصريحاتها الحريئة، التصريحات التي اطلقتها بشأن علاقتها بزوجها الثالث، الفنان السوري فادي بلان، والمواقف الغريبة التي جمعتهم، في حياتهم، عرف زوجها بلان بطولة وبأداءه الحركي أثناء تقديم أعماله الغنائية على المسرح، والذتي كانت بدايته في الغناء في الإذاعة السورية، والتي بدأها في أغنية "اه يا قلبي" وتلتها أغنية "اه يا غزال.

كان أول لقاء بين الفنانة مريم فخري وفادي بلان، في مشهد تمثيلي لأحد الأفلام الذي كان عبارة عن مشهد رقص لكليهما واستخدم المشهد متقدمة للفيلم، ومن حينها اعجب فيها، وعرض عليها الزواج، وتزوج بها عام 1969م في لبنان، في الوقت التي كانت لسى مطلقة من الزوج الثاني، إضافة إلى أن الشهور العدة لم تنتهي بعد.

من المواقف الغريبة التي كشفت عنها الفنانة مريم فخري عن زوجها فادي بلان، هو كرمه المبالغ فيه، لكنه بعد مرور فترة بسيطة من زواجنا، أتى برجل وكنت افتكر انه قريبه، حضرت لهما الطعام، وعندما غادر المنزل مشيت وراهم إلى الباب فأخرج فادي ربع جنيه واعطاه للرجال، فقلت له اعطيه مبلغ أكبر لاني كنت اظن انه قريبه، فقال لي هذا ليس قريبي وإنما سائق التكس اللي وصلني.

وأضافت أنا فادي كانت عنده عادات غريبة جدًا، فمثلا بعد زواجنا، عرفت ان هناك عادة عندهم، وهي أن تجلس الزوجة الجديدة 9 أيام على السرير دون أن تلمس قدمها الأرض أبدا، وعندما كنت أريد الحمام كان يشيلني بخضنه ويوديني، وهذا الشيء ازعجني رغم انه كان القصد منه هو تدليلي.

▪︎انفصالهما انفصلت الفنانة مريم عن فادي بسبب أنها لم توافق على البقاء في لبنان وهذا ما اردته أيضا ابنتها

▪︎قصة حياة مريم فخر الدين

في يوم الإثنين الموافق 8 يناير 1933 وفي مدينة الفيوم ولدت حسناء الشاشة الفنانة مريم فخر الدين، والدها كان مهندساً زراعياً بالفيوم والأم باولا مجرية الأصل تعرف عليها والدها وتزوجها أثناء سفره ودراسته بالخارج وأنجبا مريم وشقيقها الأصغر الممثل يوسف فخر الدين، تلقت تعليمها من المدرسة الألمانية بباب اللوق في القاهرة واستمرت بها حتى حصلت على شهادة البكالوريا، كانت تجيد سبع لغات منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والمجرية.

دخلت مجال التمثيل بالصدفة وكان أول أفلامها “ليلة غرام” وقدمت العديد من الأفلام، حصلت على رقم قياسي في عدد البطولات في السينما المصرية، لقبها الجمهور بالعديد من الألقاب منها “الأميرة إنجي، ملاك السينما الطاهر، الحمامة الوديعة، برنسيسة الأحلام” ولقبت أيضاً بحسناء الشاشة بسبب ملامحها الآسرة للعيون، تزوجت مريم فخر الدين أربعة مرات ورزقت من أزواجها بابنتها إيمان وابنها أحمد، وتوفيت في يوم الإثنين الموافق 3 نوفمبر 2014.

▪︎مريم فخر الدين ورشدي أباظة

قام دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة بالهجوم على منزل مريم فخر الدين طلباً للزواج منها، حيث طلب رشدي أباظة كثيراً الزواج من النجمة مريم فخر الدين لكنها كانت ترفض، وبررت ملاك السينما رفضها لأن والدته ووالدتها كانتا من الأجانب الذين يجعلون الرجال يقبلون أيديهم ذلك الأمر الذي يجعلها تنزعج، مما دعا رشدي أباظة للتعدي على منزلها وعندما رفضت رفع المسدس وضرب طلقة بجانب الأقفال وعندما فتح الباب دخل غرفة الاستقبال وشرع في شرب الشمبانيا وأكل الكباب حتى أتت والدتها وسكرا سوياً.▪︎

مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار

تزوجت مريم فخر الدين من محمود ذو الفقار ولكن كانت علاقتهما متوترة إلى حد ما، وذلك ما روته مريم فخر الدين خلال لقاء سابق لها ببرنامج “العاشرة مساءً”، قائلة: “كان يعاملني بقسوة وصلت إلى الضرب في بعض الأحيان، ما دفعني لشراء شقة في الدور الـ13 دون علمه”، وواصلت قائلة: “سألت صاحب العمارة على شقة قالي مفيش غير واحدة في الدور الـ13، ووقتها مكنش حد بيحب رقم 13، والشقة مكنتش بتتباع عشان كانت الناس بتعتبر رقم 13 نحس”، وأنجبت منه ابنة واحدة أسمتها إيمان وبعد فترة قصيرة انفصلا وتوفي محمود ذو الفقار في 22 مايو 1970 وعاشت ابنتها إيمان برفقتها وبرفقة زوجها فهد بلان.

▪︎أفلام مريم فخر الدين

فيلم “الأيدي الناعمة” في عام 1963م.فيلم “لقاء الغرباء” في عام 1968م.

فيلم “بئر الحرمان” في عام 1969م.

فيلم “حافية علي جسر الذهب” في عام 1976م.

فيلم “شارع الحب” في عام 1969م.

فيلم “سنة أولى حب” في عام 1976م.

فيلم “رحلة الأيام” في عام 1976م.

فيلم “الدموع في عيون ضاحكة” في عام 1977م.

فيلم “البرنس” في عام 1984م.

فيلم “بنات إبليس” في عام 1984م.

فيلم “قصر الليل” في عام 1984م.

فيلم “الجوهرة” في عام 1985م.

فيلم “فتوة درب العسال” في عام 1985م.

فيلم “يا تحب يا تقب” في عام 1993م.فيلم “قشر البندق” في عام 1995م.

فيلم “النوم في العسل” في عام 1995م.

فيلم “نوبة حراسة” في عام 1997م.

فيلم “الحب الأول” في عام 1999م.