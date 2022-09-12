بكل جرأة:(أجمل شابة خليجية شهيرة تضع هذا الشرط لزواجها بدون ذرة خجل): مهري أن يتعهد زوجي بأن يمارس هذا الأمر معي كـلّ ليلة.! !

فاجأت الكاتبة السعودية أمل الحربي الجميع بطريقة اجابتها عن سؤال حول المهر الذي ستطلبه إذا عُرض عليها الزواج مشيرة إلى أن المهر سيكون شرطا من أجل الموافقة على الزواج.



وأوضحت خلال مقابلتها مع برنامج “مراحل” المذاع على قناة SBC أن المهر الذي ستطلبه هو أن:” الزوج ينام في غرفة وهي في غرفة أخرى.

وأضافت موجهة حديثها لمقدم البرنامج علي العلياني: “أبصم لك اللي اخترع الزي السعودي من أجل أن يجعل الحوار قائم بين المرأة والرجل”.

لافتة إلى أن أحد جوانب هذا الحوار مثل قول الرجل “وين الشماغ.. جبتي الطاقية “. وتابعت: “ثوب ولون أبيض.. قمة التعقيد””