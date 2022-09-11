ميسرة تفجّر مفاجأة نارية للجميع عن مشهد صاروخ في فيلم (السفارة في العمارة) مع الزعيم عادل إمام ..ما فعلة المخرج بالنجمين لا يصدق.! !

كشفت الفنانة المصرية ميسرة أن السرير كان خالياً أثناء تصوير مشهد صاروخ الشهير مع النجم عادل إمام في فيلم السفارة في العمارة.

وقالت ميسرة خلال استضافتها في برنامج "كلام الناس" الذي تقدّمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة "mbc مصر": "السرير كان فاضي والكاميرا هي اللي موجودة بتاخد وشي وأنا بقول (صاروخ)، بعدين صوروا أستاذ عادل إمام وهو بيقول (ما تبالغيش أوي كده) لوحده وركّبوا المشهد في المونتاج".

وأضافت: "تلات أرباع السينما كده، مفيهاش المشاهد اللي هما فاكرينها، وأستاذ عمرو عرفة المخرج مكنش يقدر يصوّرنا من الجنب لأننا ماكنّاش مع بعض في الكادر، فكل واحد كان لوحده".

وفي محور آخر من البرنامج، أكّدت ميسرة أنها لا تمانع في تعدد الزوجات أو الزواج "على ضرة" بالقول: "معنديش مشكلة أتجوز واحد متجوز، لو حبيته واقتنعت بيه ممكن أتجوز، ولا عندي مشكلة إن الراجل يتجوز عليّا وهبقى كويسة معاه وهقدر أتحمل الظروف دي، وبالعكس مراته التانية هتبقى صاحبتي".

وأضافت: "أنا أتجوز راجل متجوز لو هو فعلاً في حاجة ناقصاه مع مراته، إحنا شئنا أم أبينا الرجالة عندهم التعدد، وإلا يبقى إحنا بنضحك على نفسنا".