بجمالها الرباني الجذاب طغت على ياسمين صبري.. لن تصدق من هي نجلة إيمن زيدان التي دخلت عالم الفن من أوسع أبوابه.! !

أعلنت الشابة السورية نورا أيمن زيدان دخولها الوسط الدرامي الفني من خلال مسلسل بستان الشرق الذي يعرض في رمضان الجاري.



ونشرت زيدان عبر حسابها على إنستغرام منشورا قالت فيه: ”بستان الشرق يوميًا على قناة العربي الساعة التاسعة مساء وكل عام وأنتم بألف خير“ مرفقة المنشور بصورة من كواليس العمل“.

وتفاعل عدد من أصدقاء نورا زيدان ومتابعيها على المنشور، معربين عن سعادتهم بدخولها للوسط الفني مع تمني التوفيق والنجاح الدائم لها، وتغزل بعض الأصدقاء والمتابعين بجمالها وأناقتها.



وتؤدي الفنانة الشابة في المسلسل شخصية ”سوسن“، وهي فتاة تبحث عن ملجأ آمن لها، كما أنها عاملة في أحد الفنادق لتأمين احتياجاتها بالإضافة لرغبتها تحقيق طموحها بالسفر إلى إحدى الدول الأوروبية.



ومسلسل ”بستان الشرق“ من تأليف الكاتب السوري د. ممدوح حمادة، إخراج محمد خير العمري، بطولة عدد كبير من فناني الوطن العربي، أندريه سكاف، محمد حداقي، مازن الناطور، عبد الحكيم قطيفان، سوسن أبو عفار، شادي الصفدي، عباس شاهين، عمر زوربا، منى هلا، أخمد سلطان ومحمد جمال خضر.



وتدور أحداث المسلسل حول فندق يجمع عددا من الشخصيات فيه، لتتم فيما بينهم مجموعة من المواقف الكوميدية الطريفة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعض الصور التي جمعت أيمن زيدان بابنته نورا التي تشبهه في الملامح ليثني البعض على جمالها، متمنين حياة سعيدة للعائلة.

ونورا هي إحدى بنات الفنان السوري أيمن زيدان من زواجه الأول من خارج الوسط الفني، وأنجب منها أربعة أبناء هم غالب وحازم ونورا ونوار الذي توفي بعد إصابته بنوع نادر من السرطان في عام 2011.



وتعد عائلة زيدان من أهم العائلات الفنية في الأوساط الدرامية السورية، ولم تكن نورا الوحيدة من أبناء زيدان التي اختارت الدخول للوسط الفني، إذ سبقها شقيقها الأكبر حازم زيدان، كما شارك الراحل نوار زيدان مع والده في عام 2003 بمسلسل

”زمان الصمت“ للكاتب محمود الجعفري وإخراج سمير حسين مؤديا شخصية ”عفيف عتم الليل“، أما غالب فهو موسيقي آخر أعماله الموسيقى التصويرية لمسلسل ”الفرسان الثلاثة“.