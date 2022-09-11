رغم مرورو 17 عام على عرضه.. إكتشاف خطأ فادح وكارثي لم ينتبه له أحد في فيلم زكي شان

كثيرة هي الاخطأ تقع فيها شركات الإنتاج أو المخرجين أثناء الأعمال الفنية رغم النجاح الكبير التي تحققه بعض تلك المسليسلات والافلام.

يعتبر فيلم زكي شان من الأفلام الدرامية الكوميدية والتي حازت على إعجاب العديد من الجمهور، حيث أنه بطولة الفنان أحمد حلمي، وياسمين عبد العزيز، والفنان الراحل حسن حسني والعديد من نجوم الفن الأخرين.

واستطاع الفيلم الكوميدي "زكي شان" أن يحقق نجاحاً كبير عند عرضة لاول مرة في عام 2005، ومثل بداية انطلاق للفنان أحمد حلمي، وكتبه المؤلف محمد فضل وأخرجه وائل إحسان.

وقد تم تصويره بين القاهرة والغردقة من بطولة أحمد حلمي وشاركته البطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان حسن حسني.

ولكنه لم يخلو من الأخطاء التي لم يلاحظها أحد من الجمهور، ففي أحد المشاهد قام الفنان الراحل حسن حسني ويوقظ ابنه أحمد حلمي، وحينها يرمي عليه كوب الشاي.

هنا نجد أن كيس الشاي الذي يرميها حسن حسني بعيدا أصبحت على وجه أحمد حلمي في نفس المشهد، الشاي والسجائر على وجه أحمد حلمي.

يذكر أن الفنان أحمد حلمي قدم آخر افلامه السينمائية في عيد الفطر 2022، والذي يحمل أسم واحد تاني.