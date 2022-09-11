بعد ضجة تشوه وجهها.. ظهور عشيق ميرفت أمين السري يخرج عن صمته ويفضح الشخص الذي تسبب بكل هذه المعمعة الكبيرة.! !

وصف الجمهور الفنان علاء مرسي أنه العشيق السري للفنانة ميرفت أمين، جاء ذلك بعد ان أعترف بحبه لها وانه ظل محتفظ بهذا الحب لأكثر من 25 عام.



وبعد ضجة تشوه وجه الفنانة ميرفت امين والانتقادات العديدة التي وجهت لها، أرسل الفنان علاء مرسي، رسالة للفنانة ميرفت أمين، بعد ما تعرضت له الأخيرة من تنمر بسبب ظهور تقدم السن على ملامح وجهها،

خلال حضورها عزاء المخرج علي عبد الخالق.وقال علاء مرسي، في تصريح لاحدى المواقع أن السبب الرئيسي لما أثير حول الفنانة ومن تسبب بكل هذه المعمعة هو المصور الذي نشر تلك الصورة حيث قال:

أنا بحبك وأنتِ جميلة، عايز أقولك إن جميع الأجيال بتحبك وأنا عارف قد إيه ثقتك في نفسك وفي ربنا كبيرة، بس العيب مش عليكي العيب على اللي صور الصورة ونزلها.



وكانت ميرفت أمين، قد تعرضت للتنمر على شكل وجهها، الذي تغير بفعل التقدم في العمر، وأعربت ميرفت أمين عن استيائها، بعد تصدرها محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي،

وانتشار صورتها بشكل كبير خلال حضورها عزاء المخرج الكبير الراحل علي عبد الخالق.

وسبق، وقال علاء مرسي، في تصريحات تلفزيونية

، إنه عاش قصة حب في صمت لمدة 25 سنة مع نجمة كبيرة وهي الفنانة ميرفت أمين، معلقًا: كان حب عجيب وكنت أنام وأصحى بها.



وأضاف علاء مرسي: اشتغلت مع الفنانة ميرفت أمين مسلسل وحيد لكن لم يجمعني بها أي مشهد، ولم أعترف لها بحبي رغم أننا أصدقاء وقريبين من بعض جدا، وأعتقد إن ديه اول مره تعرف، لأني أما بقعد معها مبقدرش أقول ولا جملة.