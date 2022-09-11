كأنها حورية عين.. صورة قديمة جدا من حفل زفاف ليلى مراد بـ أنور وجدي.. كان شكلها بفستان الزفاف خورافي للغاية.! !

هناك قصص عديدة جمعت بين الممثلين، معضمها انتهت بالزواج، ولكن عشق ليلى مراد​ لـ ​أنور وجدي​، لا زالت حتى اليوم رواية تجذب القراء والجمهور،

لأنها تعكس الواقع المرير الذي قد تعيشه أي إمراة، تحب الرجل الخطأ.ففعلاً لم يكن أنور الرجل المناسب لكي يكون زوج ليلى، التي أحبته كثيراً، لكنها في الوقت نفسه عاشت معاناة كبيرة معه.

وتداول رواد مواقع التواصل صورة نادرة من حفل زفاف أنور وجدي وليلى مراد مؤكدين أنها كانت كالاميرة بجانبه، وشكلها كان بفستان الزفاف رائع جدا.



وارتبطت ليلى بأنور وأصبحت تعامله على أنه خطيبها، حتى إتخذا قرار الزواج، وصدما بذلك الجميع خصوصا أن أنور كان معروفاً أنه يحب مواعدة النساء.

فاجأت ليلى مراد الجمهور بإعتناقها ​الدين الإسلامي​، وذلك أثناء زواجها من أنور وجدي، وذلك في عام 1946 بمشيخة الأزهر، وكانت أيضاً من الفنانات اللواتي ترددن على ​الشيخ محمد متولي الشعراوي​، وواظبت على الإستماع لدروسه.