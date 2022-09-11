تصريحات صادمة..منة عرفة تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة خيانتها لطليقها محمود المهدي بعد مرور أكثر من شهر على انفصالهما.. قلبت الصفحة!

قررت الفنانة منة عرفة أن تخرج عن صمتها للمرة الأولى، حيث علقت على قضية انفصالها عن زوجها محمود المهدي، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على انتهاء حياتها الزوجية.

وقالت منة عرفة، في حوار لها لإحدى المجلات الفنية: "هذه هي المرة الأولى التي أتحدث بها عن قضية طلاقي ولن أخوض في تفاصيلها، فهي صفحة وطويت بكل ما حملت معها، وبعد أن تم الطلاق رسميًا بات الموضوع منتهيًا بالنسبة لي، فقد رحل بكل ما يحمله وأيًا كان صخبه، لا أمتلك شيئًا أضيفه في هذا الموضوع"، وفق (نورت)

وعن تصدرها للتريند، قالت: "لم ينفعني هذا الأمر إطلاقًا، سواءً كان ذلك على المستوى الشخصي أو المهني، لذلك أريد تجاوزه والتركيز مع نفسي، والاهتمام بعملي، أريد أن أطور ذاتي، على المستويين المهني والشخصي بشكل كبير، وأعدكم بأن أحول جميع التريندات السلبية التي تحدثت عني لأمور إيجابية، لها علاقة بمهنتي كممثلة، وأعد كل من يحبني بتحقيق النجاحات التي أطمح لها".

وأضافت" وضعت خطة واضحة للفترة القادمة، وينصب تركيزي فيها على نفسي أكثر من أي وقت مضى، ولن أعلق على أي كلام يتم تناقله عن الفترة الماضية وأجيب دائمًا عن هذا الأمر: لا تعليق".

ردها على اتهام طليقها بالخيانة

وعن الاتهامات التي وجهها لها طليقها محمود المهدي، وتلميحه بوجود خـيانة من أحد الأطراف، قالت: "صفحة واتقفلت بكل تفاصيلها، بكل الإتهـامات اللي توجهت لي، وكل الكلام اللي اتقال عني، أنا قلبت الصفحة ما يهمنيش أي حاجة فيها، الموضوع خلص خلاص"

إعلان انفصالها

وأعلنت منة عرفة، عن طلاقها رسميًا من محمود المهدي، وذلك في ثالث إعلان لهما حول انفصالهما خلال عام واحد من زواجهما، عبر حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات (انستغرام).

ورغم التصريحات التي أطلقها طليقها حول خيانتها له واستيلائها على أساس منزل الزوجية وأن والدتها سبب انفصالها، إلا أن منة التزمت الصمت ولم ترد عليه.