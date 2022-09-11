أول ظهور علني للابن الأكبر للفنانة وردة الجزائرية يخطف الانظار .. نسبة الشبه بينهما ستصدمك..!

عشرة أعوام مرت على رحيل المطربة وردة الجزائرية، وهي لاتزال ملكة الإحساس وأيقونة الغناء العربي التي ما زال صوتها يحيا في قلوبنا، الصوت الذي ملأ العالم العربي بأغانٍ هي جزء من حياتنا.

وتحدث ابن الفنانة الأكبر رياض قصري، عن طفولة وردة وأصعب لحظات حياتها عندما فقدت والدتها في سن صغيرة، ومتى اعترف بها والدها كمطربة وأسباب هروبه من والده في عمر السابعة عشر عاماً؛ ليعيش مع وردة في القاهرة.

كانت أمي تنفق على العائلة بأكملها، وكان ذلك شاقاً عليها كثيراً، ولهذا لم تتردد لحظة عندما تعرفت على أبي جمال قصري، ووافقت على الفور على الزواج منه لتستريح من هذه المسؤولية، ويصبح كل فرد في العائلة مسؤولاً عن نفسه.

بعد زواج أمي وأبي سافرا إلى الجزائر حيث كان اللقاء الأول في القاهرة. الزواج أثمر عن طفلين أنا ووداد، ولم يستمر الزواج طويلاً، حيث قررت أمي أن تعود إلى نشاطها الفني بعد نحو عشر سنوات من الزواج، وكان أبي لا يمانع العودة للفن لكنه كان مدركاً أن استمرار النجومية والشهرة لماما لن تكون في الجزائر، ولكن ستكون في القاهرة فاتفقا على الطلاق. ورفض أن تأخذنا لنعيش معها في مصر، وأصرّ أن نعيش معه في الجزائر وأن تزورنا أمي بين الوقت والآخر كلما كان هناك فرصة.

كان ابتعادنا عن أمي صعباً لها ولنا؛ لكنها لأجل أن تحقق نجاحاً في عالم الغناء وشهرة كان لا بد أن تقيم في مصر هوليوود الشرق، وأن تكوّن علاقات عمل قوية بالملحنين والشعراء وأن تحيي حفلات شهرياً. تزوجت أمي بالموسيقار بليغ حمدي في أوائل السبعينيات.