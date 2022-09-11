صدمة فنية مدوية.. انفصال نجم مسرح مصر (علي ربيع) عن زوجته بعد سنة زواج يثير ضجة.. والجمهور: مين يطلّق القمر ده.! !

انفصل الفنان المصري علي ربيع عن زوجته الثانية، بعد ما يقارب عاما واحدا على الزواج، وحدث هذا في سرية تامة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن سبب الانفصال هو نشوب العديد من الخلافات بين الطرفين، مما أدى إلى استحالة العيش بينهما، وتم الطلاق غيابيا.وقام علي ربيع، بإلغاء متابعة طليقته على إنستغرام؛ لكن الطلاق الشرعي لم يحدث بشكل رسمي حتى الآن.

وحظي نبأ انفصال الفنان المصري عن زوجته بهذه السرعة بتفاعل كبير من قبل متابعيه ومحبيه الذين تمنوا له التوفيق، وأن يكون الحظ حليفه في حياته الخاصة في السنوات المقبلة.

وكان الفنان علي ربيع قد أعلن زواجه للمرة الثانية في شهر أغسطس/ آب من العام الماضي، على فتاة من خارج الوسط الفني، بعد ثلاثة أشهر فقط من إعلان رغبته في عدم الزواج مجددا، والتفرغ بالكامل لمشواره الفني.

وتكتم علي ربيع حينها على إعلان الزفاف لعدة أسباب؛ منها وفاة الفنانة دلال عبد العزيز وخوفه من التعرض للانتقادات، والآخر أن هذا الزواج هو الثاني لربيع.

وكان الفنان متزوجًا من ندى محمود وهي راقصة باليه بدار الأوبرا المصرية، وأنجب منها ابنته الوحيدة مليكة، وانفصل عنها بسبب العديد من المشكلات بينها وبين والدته والتي كانت قد كشفت عنها طليقته على مواقع التواصل الاجتماعي.

على الصعيد الفني، يواصل علي ربيع العمل على تحضيرات مسلسله الجديد ”نصي الثاني“، ويستعد لتصوير دوره فيه مع نهاية شهر سبتمبر الجاري.

والعمل من تأليف إياد صالح، يقوم بإنتاجه أحمد الجنايني، وهو من إخراج عمرو صلاح، ينتمي للأعمال قصيرة الحلقات، إذ يتكون من 10 حلقات، و سوف يُعرض خارج السباق الرمضاني على منصة شاهد VIP.

ويؤدي علي ربيع في المسلسل دور شاب يُدعى أحمد، يقع في العديد من التجارب العاطفية، بحثا عن نصفه الثاني، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.

يذكر أن آخر أعمال علي ربيع فيلم ”زومبي“، ودارت أحداثه في إطار كوميدي، وشاركه البطولة عدد كبير من الفنانين، بينهم: هاجر أحمد، كريم عفيفي، حمدي الميرغني، ودينا محسن.