شاهد كيف بدأ.. طليق هيفاء وهبي ووالد ابنتها الوحيدة يخطف الأنظار في أول ظهور علني.. طلع أوسم بمليون مرة من أبو هشيمة.! !

بعد كل هذه السنوات الطويلة من عدم الظهور الإعلامي، كشفت زينب فياض، ابنة هيفاء عن بعض الملامح الخاصة بوالدها، حيث نشرت صوراً له وهو يمارس لعبة البولو عبر خاصية ستوري

في حسابها على "إنستغرام" ونشرت زينب صورةً لوالدها وهو بعمر الشباب، وأرفقتها بتعليقٍ قالت فيه: "بابا.. يا رب تاخد من عمري وتعطيه"، بينما أظهرته الصورة الثانية بمرحلةٍ عمريةٍ أكبر، دون أن تفصح كثيراً عن ملامحه.

ورغم أن هذه الصور، التي شاركتها زينب لتعبر من خلالها عن حبها لوالدها، ولتشكره على تضحياته لأجلها منذ أن كانت طفلة، فلم تبيّن ملامحه بشكلٍ واضحٍ،

إلا أن الجمهور تداولها على نطاقٍ واسعٍ، معتبراً أنها الصور الأولى التي يظهر فيها طليق هيفاء وهبي منذ سنواتٍ طويلة، حيث إن الصور المنشورة على الإنترنت تعود إلى وقت زواجه من النجمة اللبنانية.



وتفاعل الجمهور مع صورة زوج هيفاء وهبي الأول ووالد ابنتها الوحيدة وعلق أحدهم قائلاً: أوسم من أبو هشيمة.



ومن المعروف أن زينب فياض لا تنشر صور زوجها أو والدها عادةً عبر حساباتها، لذا فإنَّ أي صورةٍ يتم نشرها لهم من خلالها تعد من الأمور النادرة، خصوصاً أنها تحرص على مشاركة تفاصيل حياتها مع المتابعين، وعادة تنشر المقاطع الطريفة مع بناتها.