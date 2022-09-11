من تكون هذه الطفلة هي فنانة مصرية شهيرة قدمت أدوار البطولة أمام محمد صبحي.. تعرضت لأزمات كبيرة وتوفت بحادثة!!

ولدت الفنانة المصرية في الثاني من شهر أكتوبر وهي من مواليد مدينة القاهرة بدأت مسيرتها الفنية في نهاية فترة الخمسينات، ثم قدمت العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، من أشهر أعمالها فيلم “عوامة رقم 70″، مسلسل “العصيان”.

اسمها الكامل ماجدة محمد كامل الخطيب، تعرضت ماجدة الخطيب إلى بعض الأزمات في حياتها وبعض الأمور التي أدخلتها السجن أيضاً، تزوجت خلال حياتها مرتين، الأولى من السيد محمد رياض أحد رجال الثورة، ثم انفصلت وتزوجت رجل الأعمال مدحت الهواري ولكنها انفصلت ولم ترزق بأطفال.

بدأت الفنانة المصرية ماجدة الخطيب مسيرتها الفنية من خلال دورها في فيلم “حب ودلع” وذلك في عام 1959، ثم قدمت دور في فيلم “لحن السعادة” وذلك في عام 1960، وتوالت أعمالها الفنية بعد ذلك والتي من أشهرها فيلم “أفواه وأرانب” مع فاتن حمامة، فيلم “أمهات في المنفى” مع عادل إمام، فيلم “عوامة رقم 70” مع أحمد زكي، وتعدت أعمالها الـ 200 عمل فني متنوع.

أما الدراما فكان لها نصيب أيضاً حيث عرفت من خلال دورها في مسلسل “العصيان” وذلك في عام 2002 مع الفنان الراحل محمود ياسين، مسلسل “ريا وسكينة” وذلك في عام 2005 مع عبلة كامل وسمية الخشاب، وآخر أعمالها الفنية هو فيلم “آخر الدنيا” مع يوسف الشريف ونيللي كريم، مسلسل “امرأة من الصعيد الجواني” في عام 2006 وذلك قبل وفاتها.

وكانت الفنانة ماجدة الخطيب هي التي تقدم دور البطولة أمام الفنان محمد صبحي في مسرحية “الجوكر” واستمرت في تقديم شخصية وفاء ثلاث سنوات، ولكن حدث خلاف في بعض تفاصيل المسرحية، وكذلك لأنها سافرت إلى الخارج لتبدأ رحلة العلاج وهو ما جعلها تترك العمل بالمسرحية، وتم استبدالها بالفنانة هناء الشوربجي.

ابتعدت الفنانة ماجدة الخطيب لفترة عن الساحة الفنية وذلك بسبب تعرضها إلى قضية تسببت لها في دخول السجن، القضية الأولى كانت اتهامها بالقتل حيث دهست طالب بسيارتها، والقضية الثانية هي تهمة التعاطي للمواد المخدرة وذلك بعد أن تم ضبطها مع بعض أصدقائها.

في عام 1982 صدمت الفنانة ماجدة الخطيب طالب بسيارتها وأدى ذلك إلى وفاته، وقد تم إلقاء القبض عليها وحبسها إلى أن صدر الحكم لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة خمسة آلاف جنيه لأنها قضت بالسجن ثمانية أشهر بتهمة القتل الخطأ.

وتقول ماجدة الخطيب في لقاء لها عن تجربتها في السجن: “أول يوم ليا في السجن كان أقسى يوم في حياتي، لأني تحولت من مواطنة شريفة إلى امرأة خارجة عن القانون، ولكن الذي خفف عني هذا الواقع المرير هو زملائي بالوسط الفني والذين تعاملوا معي على أنني نجمة سينمائية كبيرة”.

في عام 1986 تم إلقاء القبض على ماجدة الخطيب مرة أخرى وذلك بتهمة تعاطي المخدرات، وقد تم اتهامها هي ومجموعة من أصدقائها.

ولكنها نفت هذا الأمر تماماً أمام النيابة العامة، ثم عادت لتخبر النيابة أن المخدرات التي تم ضبطها معها كانت من أجل تصوير أحد أعمالها الفنية، ولكن أثبت المعمل الجنائي حيازتها وتعاطيها المواد المخدرة وتم الحكم عليها ودخلت السجن للمرة الثانية لمدة خمس سنوات، لكنها هربت من مصر إلى قبرص وعادت بعد أن سقطت العقوبة.

أصيبت ماجدة الخطيب في عام 2006 بالتهاب رئوي حاد، كما أنها اكتشفت إصابتها بفشل كلوي وهو ما جعلها تذهب إلى المستشفى للعلاج وهناك تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي وظلت في غيبوبة لمدة شهر، أدى الالتهاب الرئوي الحاد إلى حدوث تسمم في الدم ونتج عنه أيضاً قصور في وظائف المخ والكليتين والكبد، إلى أن توفيت في السادس عشر من شهر ديسمبر وذلك في عام 2006 عن عمر يناهز 63 عام.