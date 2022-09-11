وأخيراً مفاجأة فنية مدوية..الفنان سعد لمجرد يدخل القفص الذهبي ويصدم الوسط.. أول صورة للعروسة والمفاجأة لن يكون هناك حفل زفاف.! !

تفاجأ الوسط الفني بعد ان أكد الفنان المغربي سعد لمجرد عن زواجه مساء أمس السبت، بعد أن انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية عن دخوله القفص الذهبي،

وأن الزواج تم ولكن بدون حفل زفاف لاسباب اسرية لم تعلن بعد.وبعد أن نشر لمجرد إعلان خطبته عبر صفحته على إنستغرام، الآية القرآنية: ”ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون“، اشتعلت المواقع وتناقلت الاخبار على مدى بعيد.وأضاف لمجرد:

”بقوله عز وجل أطلب من الله أن يجعل زواجي خطوة مباركة وأن يبارك لي فيه وللمصونة غيثة بالرفاهية والذرية الصالحة انه على كل شيء قدير“.

وذكرت مصادر إعلامية أن الزوجة المحتملة لسعد لمجرد تنحدر من إحدى العائلات العريقة بمراكش، والتي تربطها علاقة قديمة بالنجم المغربي، فهي نجلة سيدة أعمال مراكشية تقيم بكندا وتملك فنادقا بحي جيليز الراقي.

وانهالت رسائل التهاني والمباركات على سعد لمجرد من قبل نجوم الفن والمشاهير، وكذلك الجمهور، آملين أن يعيش حياة هانئة مع عروسه.

وكان سعد لمجرد قد عايد غيثة العلاكي بمناسبة عيد ميلادها، وذلك من خلال رسالة مؤثرة، تضمنها أحدث منشور له بحسابه الرسمي على موقع أنستغرام.

ونشر لمجرد صورة له رفقة صديقته غيثة، أرفقها بتعليق جاء فيه: ”عيد ميلاد سعيد غويثة الله يخليك ليا، لديك مكانة خاصة جدا في قلبي وستظل دائما وأبدا، الله يحفظك ليا ياربي”.

وتابع: ”كل عام وأنت بالف خير، مهما حاولت التعبير عن نفسي، لن يكون أبدا ذلك كافيا في حقك غويثة”.

واكتفى والد سعد لمجرد، البشير عبدو، بمعايدة غيثة عبر خاصية الستوري على انستغرام، وذلك بنشر صورة نجله وغيثة.