كوارث ومصائب بانتظارنا لن ينجو منها أحداً.. ليلى عبد اللطيف وتوقعات صادمة لنهاية عام 2022

عبرت منجمة الأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف عن تشاؤمها من نهاية عام 2022،.

كاشفة عن توقعات صادمة.وقالت “عبداللطيف” خلال استضافتها في برنامج “أنا هيك” الذي يقدمه الإعلامي اللبناني “ميشيل” عبر تلفزيون الجديد، إن اللبنانين سيضطرون لإلتزام بيوتهم للمرة الثانية ولكن نتيجة أحداث مؤسفة ستقع في لبنان، سينجم عنها إسالة الدمـاء.

كما أشارت بأن وسائل الإعلام ستلقي الضوء في المستقبل القريب على رجل دين تحوم حوله العديد من الشبهات، وفق قولها

ولفتت إلى أن لبنان سيشهد جريـمة “مستنكرة” ستــهز الرأي العام ستطال شخصية معروفة جدا.وفيما يتعلق بموضوع الليرة اللبناـنية، رأت “عبداللطيف” بأنها ستكون موضع قلق وجدل كبيرين، متوقعة بانها ستشهد ازمة على غرار ازمة الدولار.بيــروت تحت خط اـلنار

وقالت في إطار توقعاتها، بأنها ترى العاصمة اللبنانية “بيروت” تحت خط النـار، لافتة إلى أن هذه الاشتباكات ستطال بعض المناطق الأخرى.

كما نوهت إلى إن لبنان سـيشهد اعـتداء على ما وصفته “الجسم الإعلـامي”، مشيرة إلى أن إحدى القـنوات ستشهد نيرانا، لافـتة لاحتمالية تعــرض إحدى القنوات لقـصف إسرائـيلي.

وتوقعت قيام إسـ.ـرائيـل بعمل عـدواني ضد لبنان، مشيرة إلى ان المقـاومة ستكون له بالمرصاد وستقوم بردعه مهما بلغت التضــحيات.