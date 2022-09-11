أسرار وخفايا صادمة من حياة الفنان نور الشريف.. عشق شقيقة زوجته الصغيرة وأُغرمت به.. ورد زوجته بوسي كان قوياً وحاسماً للعشق الحرام

لطالما شكل نور الشريف وبوسي واحد من أشهر الثنائيات العائلية الذي شهدته السينما المصرية، وقدما معا أدوارا عديدة، وشهدت السينما قصة عشقهما كما عاشاها في الحياة.

ويعد نور الشريف أحد رموز الفن المصري الخالدة، وأحد أيقوناتها الفريدة التي لن تتكرر، مثله مثل عمالقة الفن كعادل إمام وسمير غانم وأحمد زكي وفؤاد المهندس.

وشقت نورا أخت الفنانة بوسي طريقها في الفن، وكان لهذا التجمع العائلي بعض الشائعات، ووجه لنور اتهام بأنه جامل زوجته وأختها وساعدهما في مجال الفن، وهو ما نفاه نور، قائلا: «ليس اتهاما أن أساعد زوجتي وشقيقتها بل شرف لا أدعيه ولم تحدث».

علاقة مع زوج شقيقتها

ما لا يعلمه الجمهور هو أن الفنانة نورا كان يحبها الفنان نور الشريف وكان يريد الزواج منها، حيث أنها عملت مع في الكثير من الأفلام منها فيلم العار حيث أنها كانت زوجتة ضمن أحداث العمل، ولكن هناك الكثير من العوامل التي أثرت على علاقتهم ومنعت زواجهم من بعضهم البعض، وكان السبب في تلك العوامل التي منعت تلك الزيجة هي الفنانة بوسي.