هكذا ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم بصورة صادمة جداً تتمنى حذفها من تاريخها.. لن تتوقعوا كيف بدت في وضع محرج للغاية.! !

تتمتع الفنانة المصرية دنيا سمير غانم بقوام رشيق وجسم جذاب إلا أنها تُعاني من الكرش، والذي يُسبب لها إطلالات مُحرجة في بعض الأحيان.



ويظهر "الكرش" واضحًا في إطلالات الفنانة المصرية دنيا سمير غانم حينما ترتدي الفساتين الضيقة.واكتسبت الفنانة دنيا سمير غانم الوزن الزائد بعد زواجها وولادتها مما جعلها تبدأ في اتباع حمية غذائية قاسية والإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة.



من جانب آخر، احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم، بمناسبة عيد ميلاد زوجها الإعلامى رامى رضوان، حيث نشرت دنيا صورة برفقة رامى رضوان، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبى ويارب دايما ناجح وسعيد وكلنا فخورين بيك.. رامى رضوان".



وعلى جانب آخر، طرحت الفنانة دنيا سمير غانم، منذ ساعات فيديو كليب أحدث أغانيها والتى تاتى بعنوان "نحنوح" عبر قناتها على تطبيق "التيك توك"، وظهرت خلال الفيديو كليب بإطلالة مبهجة وحرصت على تقديم عدد من الحركات الاستعراضية داخل الأغنية.

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ طرحها وحصدت العديد من الإشادات من قبل الجمهور، كما تخطت مشاهدات الفيديو كليب الـ 4 ملايين مشاهدة خلال 5 ساعات فقط من طرحها.



وكانت دنيا سمير غانم روجت للأغنية عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، حينما نشرت البوستر الرسمى للأغنية وعلقت عليه قائلة: "انتظروا اغنيتى الجديدة نحنوح، على تيك توك الساعة 8 مساءً".



وكانت آخر أعمال دنيا سمير غانم، فيلم "تسليم أهالى"، الذى يعرض فى السينمات المختلفة خلال الفترة الحالية، واقترب من تحقيق 25 مليون جنيه، كما يشاركها بطولته كل من هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز،

وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى من إنتاج شركتى سينرجى وروزناما.

ويتناول العمل قصة حب بين بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز وهما من عائلة واحدة وتكلل بالزواج ولكن سرعان ما تحمل ليلة زفافهما مفاجئة تغير من حياة ابن بيومى فؤاد "خليل" ويجسده هشام ماجد، وابنة دلال عبد العزيز "زاهية" وتجسدها دنيا سمير غانم.