كم خدعنا الفيلتر.. إطلالة مفزعة ومخيفة لأيقونة الجمال ياسمين صبري بوجه مليء بالبثور.. ماحدث وماذا أصابها.!!

أعادت حسابات فنية معنية بأخبار المشاهير على السوشيال ميديتا تداول صورة للفنانة ياسمين صبري قبل وبعد استخدامها لتقنيات الفيلر والبوتكس،

كشفت عن تغير ملامحها تماماً منذ ظهورها وحتى الآن.وظهرت النجمة ياسمين صبري في الصور، بمقارنة بين مرحلة قبل وبعد التجميل، فيما تولى العديد من الأطباء على السوشيال ميديا إيضاح مجموعة عمليات تجميل ياسمين صبري.

ونشرت الطبيبة المصرية الشيماء حسني أبو المعاطي، وهي أخصائية جلد وتجميل وليزر، على السوشيال ميديا صورة لياسمين صبري ضمت لقطتين الأولى ظهرت فيها الممثلة المصرية في بداية ظهورها على الشاشة من خلال مشاركتها في برنامج "خطوات الشيطان"

للداعية معز مسعود حيث كانت ترتدي الحجاب، واللقطة الثانية من مشهد حادث السيارة التي تعرضت له ضمن مسلسلها "فرصة ثانية" وهي الصورة التي اثارت جدلاً لعدم تخليها عن المكياج بهذا المشهد.



وعدّدت الطبيبة المصرية الشيماء حسني أبو المعاطي، الخطوات والعمليات التجميلية التي خضغت لها ياسمين صبري مرفقة مع صورة الأخيرة في إطلالتين لها قبل وبعد دخولها التمثيل،

موضحة بأن ياسمين خضغت للعديد من الإجراءات والتقينات التجميلية الحديثة، وبينها نحت الوجه، والتخلص من اللغد "الذقن المزدوج، وخضعت لتقشير البشرة والبلازما واللليفتنغ بالخيوط، وتاتو الشفاه.وقالت في تدوينة لها عبر انستغرام "

:عايزين تعرفو ياسمين صبري عملت ايه، تقشير طبعا ده اساسي وبعدها ل plasma و derma pen، وعملت face lefting بالخيوط وظبطت ورفعت الخدود بشوية Filler، والجفون والجبهة ب botox يعني عملت cat eyes، وطبعا مننساش لـ lips tattoo وعملت filler lips contour،

بالاضافة لـ Microblading وlashes و lash liner Veneers، ونحتت وشها وشالت اللغد او اسمه العلمي لـ Double chin بال Hifu، وحددت الفك بال Texas وعملت تحديد للانف بـ Non surgical rhinoplasty By Thread's ، وعملت تحت عيونها soft filler under eye".



يذكر أن أخر أعمال ياسمين صبري مسلسل «فرصة ثانية» الذي عرض في رمضان 2020 وشاركها بطولته أحمد مجدى، هبة مجدي، أيتن عامر، إدوارد، دياب، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى وآخرين.