كثيرون لايعلمون أن هذه الممثلة الشهيرة هي حفيدة فريد الأطرش.. طلعت أجمل من نسرين طافش بـ 100 مرة

دائما الفنانين والفنانات يفاجئونا بصلة القرابة التي تربطهم ببعضهم البعض، فمثلا كانت مفاجأة للجميع أن نعرف أن الفنان والمطرب والملحن الكبير فريد الأطرش، له حفيدة، ليس فقط هذا بل أنها ممثلة أيضًا وقدمت عدد من الأعمال الفنية.

وعائلة الأطرش هي عائلة فنية عريقة خرج منها الفنان الراحل فريد الأطرش والفنانة الراحلة أسمهان أولاد عم المخرج ممدوح الأطرش، وهو والد الفنانة التي سنتحدث عنها اليوم.

إنها الفنانة الشابة مروة الأطرش، حفيدة الفنان الراحل فريد الأطرش، فهو ابن عم والدها، وكانت محل أنظار الجميع في الفترة الأخيرة، وانتشرت لها صور كثيرة على السوشيال ميديا.

مروة الأطرش ممثلة سورية وخريجة ومحاضرة في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، قدمت عدد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل أهل الراية.