فضيحة مدوية لشاكيرا ورافاييل نادال تصدم الجمهور الأسباني. هذا ما كان يفعلاه في السر دون علم أحد.

الصحافة اليوم تسعى إلى الكشف عن المزيد من التفاصيل والخبايا والأسرار عن بيكيه وشاكيرا وعلاقتهما التي تشهد معارك قانونية طاحنة.

وفي أحدث ما تتناقله وسائل الإعلام الاسبانية، كشف المصور جوردي مارتينين أن شاكيرا كانت على "علاقة حب سرية" مع لاعب التنس الشهير رافاييل نادال قبل ارتباطها ببيكيه.

ومارتينين الذي حصد شهرة واسعة بسبب الصور التي التقتها لبيكيه مع حبيبته الجديدة، أكد أن شاكيرا ونادال وقعا في حب بعضهما قبل أن تتعرف المغنية إلى لاعب الكرة.

ويشار إلى أن شاكيرا شوهدت عدة مرات بصحبة لاعب التنس الشهير وقد حضرا عدداً من المباريات معاً.