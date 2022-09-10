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عشبة سحرية مدهشة وخارقة.. تحمي القلب وتضبط السكر في الدم وتوقف الضغط المرتفع وتنقي الجسم من السموم.!!

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نبات المورينجا من النباتات الطبية المعروفة بفوائدها منذ قرون مضت. تتميز بفوائد صحية كثيرة تجعلها من الخيارات المثالية لك أبرزها:

• غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على التخلص من الجذور الحرة في الجسم، المسببة لأمراض القلب والسكري

• تساعد في تحفيز الدورة الدومية وبالتالي تساعد على تخفيض مستويات ضغط الدم في الجسم وتساهم في الحدّ من المشاكل الصحية التي تترافق معها

• تحتوي على الإيزوثيوسيانات هي المركبات الرئيسية المضادة للالتهابات، وبالتالي تقديم حماية متكاملة للجسم

• تعمل على حرق الدهون التي تتسبب في إرتفاع مستويات الكوليسترول

• تساعد على مكافحة الخلايا السرطانية، وقد أثبت الدراسات أنها تؤثر على نمو الخلايا السرطانية في البنكرياس وتساعد في زيادة فعالية العلاج الكيميائي

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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