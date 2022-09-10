هبة قطب تحدد الموعد الأنسب لإقامة العلاقة الزوجية لتثير الجدل كبيراً من جديد.. لن تصدق أنسب وقت!!!

تصدرت الدكتورة هبة قطب إخصائية العلاقات الزوجية مؤشرات البحث على جوجل بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل .

وصرحت قطب الي ان العلاقة الحميمة من اكثر الممارسات التي تتأثر بشكل كبير في الحياة الزوجية بسبب الملل والروتين الذي يسيطر علي العلاقة بشكل دائم .

وأكدت هبة ان ممارسة العلاقة في الصباح هو أفضل الأوقات الرجال حيث ان القدرة الجنسية تكون في افضل حالتها في الساعات الاولي من اليوم .

وأختتمت بتوصية المتزوجين بتجديد العلاقة الحميمة عن طريق ممارستها في أوقات مختلفة سواء في النهار او في الليل او اختيار مكان جديد غير غرفة النوم .