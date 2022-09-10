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هبة قطب تحدد الموعد الأنسب لإقامة العلاقة الزوجية لتثير الجدل كبيراً من جديد.. لن تصدق أنسب وقت!!!

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تصدرت الدكتورة هبة قطب إخصائية العلاقات الزوجية مؤشرات البحث على جوجل بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل .

وصرحت قطب الي ان العلاقة الحميمة من اكثر الممارسات التي تتأثر بشكل كبير في الحياة الزوجية بسبب الملل والروتين الذي يسيطر علي العلاقة بشكل دائم .

وأكدت هبة ان ممارسة العلاقة في الصباح هو أفضل الأوقات الرجال حيث ان القدرة الجنسية تكون في افضل حالتها في الساعات الاولي من اليوم .

وأختتمت بتوصية المتزوجين بتجديد العلاقة الحميمة عن طريق ممارستها في أوقات مختلفة سواء في النهار او في الليل او اختيار مكان جديد غير غرفة النوم .

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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