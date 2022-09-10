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بدون خوف وبكل جرأة.. شابة مصرية تستدرج عشيقها وتطعنه في هذا العضو من جسده قبل زفافه والسبب لايخطر على بال .!! (تفاصيل صادمة)

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كشفت الأجهزة الامنية المصرية في مديرية أمن بني سويف لغز العثور على جثة شاب ملقاة بأرض زراعية بأحد القرى جنوب محافظة بني سويف .


وخلصت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى أن ربة منزل كانت وراء الجريمة ، وأنها كانت على علاقة بالضحية عشيقها.

وبينت التحقيقات ان المجني عليه حاول مؤخرًا ابتزاز الفتاة المتزوجة ، بالصور والمحادثات من أجل إقامة علاقة ممنوعة معها فقامت بإستدراجه إلى قطعة أرض زراعية وقتلته قبل أيام قليلة من زواجه بأخرى .


كما كشفت التحقيقات ، أن المرأة استدرجت الضحية إلى قطعة أرض زراعية وفاجأته بضربه بسكين في المناطق الحساسة من جسده ورقبته وصدره وهربت قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليها .

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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