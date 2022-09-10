بدون خوف وبكل جرأة.. شابة مصرية تستدرج عشيقها وتطعنه في هذا العضو من جسده قبل زفافه والسبب لايخطر على بال .!! (تفاصيل صادمة)

كشفت الأجهزة الامنية المصرية في مديرية أمن بني سويف لغز العثور على جثة شاب ملقاة بأرض زراعية بأحد القرى جنوب محافظة بني سويف .



وخلصت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى أن ربة منزل كانت وراء الجريمة ، وأنها كانت على علاقة بالضحية عشيقها.

وبينت التحقيقات ان المجني عليه حاول مؤخرًا ابتزاز الفتاة المتزوجة ، بالصور والمحادثات من أجل إقامة علاقة ممنوعة معها فقامت بإستدراجه إلى قطعة أرض زراعية وقتلته قبل أيام قليلة من زواجه بأخرى .



كما كشفت التحقيقات ، أن المرأة استدرجت الضحية إلى قطعة أرض زراعية وفاجأته بضربه بسكين في المناطق الحساسة من جسده ورقبته وصدره وهربت قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليها .