أجمل من ياسمين صبري وهيفاء وهبي.. شاهد أول ظهور علني لزوجة النجم محمد عادل إمام والجمهور: يصف جمالها بحورية الأرض.!! (صور)

نشرت حسابات فنية مهتمة بأخبار النجوم والمشاهير على أنستجرام صوراً لنوران زوجة الفنان المصري محمد عادل إمام. وأثارت الصورة إعجاب رواد مواقع التواصل

الذين أشادوا بحسنها وجمالها وعلق متابع بالقول: "ليك حق تخبيها"وكانت نوران طلعت، زوجة الفنان المصري محمد عادل امام، استقطبت انظار الجمهور واهتمامهم، في أول ظهور لها على الأضواء برفقته خلال العرض الخاص لفيلم لص بغداد وذلك منذ زواجها منه في شهر يونيو 2018.

وظهرت نوران طلعت، زوجة محمد عادل امام، وهي تتبادل النظرات الرومانسية الدافئة مع زوجها، اثناء جلوسها في الصفوف الأمامية لقاعة السينما.

ولم يسبق وأن رافقت نوران طلعت زوجها النجم المصري بأي مناسبة فنية سابقة له على الرغم من حضوره العديد من المهرجانات الفنية السابقة، وبدا واضحا بأن تواجدها معه لتقديم الدعم له في فيلمه الجديد ومنحه المعنويات والحب بأول عرض للفيلم.

تزوج محمد إمام من السيدة “نوران طلعت”، وهي فتاة من خارج الوسط الفني، في عام 2014، وفي عام 2016 أعلن انفـصاله عنها وإلغاء حفل الزفاف لأسباب لم يصرح عنها، ليتبيّن فيما بعد أنه قام بهذا التصريح فقط لإبعاد الشائعات عنهما، وقد تزوّج الثنائي عام 2018.

ونوران سيدة أعمال تكرس حياتها في الأعمال الخيرية، وتهتم بالزيارات الميدانية للمستشفيات والأحداث الخيرية والتطوعية في المحافظات.

وفي يونيو 2019 رزقا بطفلتهما الأولى “خديجة” ثم في عام 2020 رزقا بابنتهما الثانية “قسمت” حيث علق أخوه رامي إمام بفيديو على صفحته الشخصية قائلاً: “بقيت عم للمرة التانية، الحمد الله قسمت وصلت بعد كفـاح طويل”.