لن تستغنوا عنها بعد اليوم.. وصفة الفازلين وزيت الزيتون الخارقة والبسيطة لهو فوائد جبارة ومنها زيادة رغبة الرجال في غرف النوم.!! (طريقة الاستخدام)

يحتوي زيت الزيتون على عناصر ومركبات مفيدة جدا للجسم، حيث يستخدم لعدة أشياء مثل التبييض والتنعيم وإزالة البقع السمراء وغيرها كما أن الفازلين فوائد عديدة للجسم ويعتبر من أفضل أدوات التجميل نتائجاً واقلها ثمنا، وأأمنها للجسم، فطالما أن لكلا المكونين فوائد لا غنى عنها للجسم لذلك فإن مزج المكونين سيعطي نتائج أكبر وأفضل.

في هذا المنشور سنقوم بشرح طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع الفازلين بالتفصيل وكيف نستخدم هذه الوصفة كالتالي:

• مكونات الوصفة: - زيت الزيتون - فازلين

• طريقة التحضير: - إحضار وعاء صغير. - إحضار ملعقة صغيرة.

- وضع ملعقة من الفازلين في الوعاء. - وضع ملعقة من زيت الزيتون على الفازلين. - خلط المكونين مع بعض باستخدام الملعقة بشكل جيد حتى يتجانس مع بعضه.



• غرض وطريقة الاستخدام: يتم استخدام هذه الوصفة لعدة أشياء كالآتي:

- يستخدم لدهن البشرة حيث تعمل على تبييض الجسم وتنعيمه وتضيع الخيوط الدقيقة البيضاء الموجودة في البشرة.

- يتم استخدام الوصفة بدهن العضو الذكري من أجل تقوية الانتصاب وتطويل العضو فهذه الوصفة مفيدة جدا لتطويله وتقويته وتعطي نتائج ممتازة في ذلك