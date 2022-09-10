واخيراً كاظم الساهر يجيب عن أكثر سؤال يريد جمهوره معرفة اجابته: (لماذا منعك هاني شاكر من دخول مصر؟!)..!

أحيا الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ حفل جماهيري في الساحل الشمالي منتصف آب / أغسطس الماضي بعد غيابه عن احياء الحفلات في مصر لفترة تخطت الـ12 عاماً.

وبعد إحيائه الحفل حل الفنان العراقي ضيفاً في برنامج "معكم" الذي تقدمه الاعلامية ​منى الشاذلي​، حيث افصح عن تفاصيل من حياته الشخصية لم يكن يدركها متابعوه، مثل حبه المكوث في المنزل، وان احفاده لا يتكلمون العربية، وكم كان صعباً عليه رحيل ام اولاده وغيرها من الامور.

وبعد الشائعات التي سادت في الفترة الماضية ان الفنان ​هاني شاكر​ نقيب الموسيقيين السابق هو وراء عدم احيائه الحفلات في مصر لمدة طويلة، نفى الساهر وجود أي خلافات بينهما.

ونفى هذه المقولة جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنّ الشركة المسؤولة عن تنظيم حفلاته هي التي تحدّد ذلك، اضافة الى حرصه على متابعة اعماله باستمرار وتحضيرها بنفسه ما يعيق اقامة الحفلات بشكل مستمر.