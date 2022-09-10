ظهور مدمر لن يتكرر أبداً لأجمل زوجة سعودية بلا منازع اقتحمت برنامج المسامح كريم على قناة MBC وجعلت جورج قرداحي والجمهور في حالة ذهول .. كأنها فلقة قمر(صور

يعتبر برنامج المسامح كريم الذي قدمه الإعلامي الشهير جورج قرداحي، من أنجح البرنامج العربية المباشرة خلال العشر سنوات الأخيرة.

ومن بين حلقات البرنامج الشهيرة، الحلقة التي أستقبل فيها جورج قرداحي فتاة سعودية تدعى "فاطمة"، حضرت إلى البرنامج لتقدم رسالة شكر لزوجها الذي وقف بجانبها في مسيرتها العلمية والعملية. ونظرا لأهمية الحلقة التي حملت في طياتها رسائل عديدة للأزواج والزوجات، نعيد نشرها لكم بالكامل لمشاهدتها الأن:

يعتبر برنامج المسامح كريم الذي قدمه الإعلامي الشهير جورج قرداحي، من أنجح البرنامج العربية المباشرة خلال العشر سنوات الأخيرة

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