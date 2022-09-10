هذه العجوز البشوشة كانت أجمل نجمات الزمن الجميل بدون منازع.. خطبها إسماعيل ياسين واعتزلت الفن لأجل ابنها الوحيد..من هي؟؟

بعد غياب عن الساحة الفنية لأكثر من 40 سنة عادت ​الفنانة كريمان​ للاضواء من خلال عيد ميلادها الـ86.

الفنانة كريمان واحدة من الفنانات اللاتي عرفن بجمالهن وخفة ظلهن ورغم عدم حصولها على البطولة إلا قليلا إلا أنها كانت رقما مهما في أفلام الأبيض والأسود وشاركت في كثير من كلاسيكيات السينما المصرية.

ولدت كريمان في القاهرة، ودرست في مدرسة الليسية وعملت في برامج الاطفال مع بابا شارو وعملت في مسرح مدرستها حيث قدمت قيصر وكليوباترا.

عملت في الإذاعة منذ طفولتها في ركن الأطفال وعرفت بعزوفها عن الاختلاط بالوسط الفني ولم يعرف عنها سيرة خاصة حيث ابتعدت عن الأضواء دون سابق إنذار.

لمعت كريمان في دور البنت الشقية، والفتاة اللعوب مثل دورها في فيلم بنات اليوم مع ماجدة وآمال فريد وأحمد رمزي وعبد الحليم حافظ والذي جسدت فيه شخصية بثينة.

كما لعبت دور خطيبة إسماعيل ياسين في فيلم الفانوس السحري ولعبت دور المهندسة عايدة زميلة صلاح ذو الفقار في فيلم مراتي مدير عام مع الفنانة شادية وكان آخر اعمالها فيلم نورا.

ورغم غياب كريمان عن الساحة الفنية لأكثر من 55 عاما إلا أن صورا ظهرت لها وكشفت أنها ما زالت تحتفظ بملامحها الجميلة رغم التقدم في العمر..

حصلت الفنانة كريمان على البطولة فى أول أدوارها وذلك بعدما فازت فى مسابقة أجرتها الفنانة والمنتجة أسيا لاختيار بطلة لفيلمها الشهير الحموات الفاتنات مع كمال الشناوي وإسماعيل ياسين وميمي شكيب وماري منيب.

أصبحت كريمان بطلة لفرقة إسماعيل ياسين المسرحية لمدة 3 سنوات وشاركت فى العديد من المسرحيات التي قدمتها الفرقة.

من أشهر أدوار الفنانة كريمان التى عرفها الجمهور دورها فى فيلم”تمر حنة حيث ققامت بدور الفتاة الغنية التى تحاول أن تفرق بين تمر حنة وحبيبها، كما كان من أشهر أدوارها “سلوى” فى فيلم سكر هانم وعايدة فى فيلم مراتى مدير عام.وقد تركت كريمان الفن بعد زواجها وإنجابها ابنها الوحيد شيرين، حيث أرادت أن تتفرغ لرعايته.

وقالت الفنانة الكبيرة اتدلعت شوية واشتغلت فى الفن فترة وبعدين قلت سلام عليكم وتركته بعد زواجى وإنجابى لابنى الوحيد شيرين، و أنا دلوقت جدة وعندى 4 أحفاد أكبرهم طبيبة صيدلانية والثانية خريجة إعلام والثالث يدرس فى الأكاديمية البحرية والصغير حبيب الكل فى ابتدائى، وابنى رجل أعمال وبعيد عن مجال الفن.

وأكدت الفنانة الكبيرة أنها لا تشعر بأى ندم بعد مرور هذه السنوات، على الرغم من أنها تركت الفن وهى لازالت فى قمة شهرتها وشبابها، مشيرة إلى أن لها عدد من الأفلام لا يقل عن 35 فيلماً و40 مسرحية لكن لا يعرض من أعمالها إلا عدد قليل من الأعمال.

وقد لا يعرف الكثيرون أنها كانت تمتلك موهبة غنائية وتلقت دروسا فى الموسيقى، وغنت فى الإذاعة المصرية وفى عدد من الأفلام، ولحن لها عدد من كبار الملحنين ومنهم الموجى وعلى إسماعيل وكمال الطويل.