وداعاً لمستحضرات التجميل.. وصفة سحرية خارقة تقضي على التصبغات والبقع الداكنة والنمش في الجسم وتجعل بشرتك صافية وناصعة البياض في ثلاث أيام!

يُعتبر النمش والبقع الداكنة والتصبغ من أكثر مشاكل البشرة التي تعاني منها النساء حيث تعاني معظم الفتيات من معظم تلك المشاكل إذ لا تكاد تستثنى فتاة واحدة من الإصابة بها وتتسبّب البقع الداكنة والنمش في جعل مظهر الفتاة قبيحا وغير مناسب خصوصا وأنها غالبا ما تصيب منطقة الوجه.

ويؤدي الإصابة بالنمش والتصبغ إلى ضعف ثقة الفتاة في نفسها وإصابتها ببعض الأمراض النفسية كالقلق والتوتر وتغير المزاج وغيرها من الأمراض الأخرى. ومن أجل القضاء على هذه المشاكل تذهب معظم النساء لشراء واستخدام مستحضرات التجميل المتوفرة في الأسواق بأشكال كثيرة وأنواع مختلفة،

لكن وبعد دراسات معمقة لهذه المواد توصل الخبراء والمختصين إلى أنّها تحتوي على مواد كيميائية خطيرة تؤثر على البشرة بشكل سلبي وتؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة كالسرطان والأمراض الجلدية الأخرى.

وبعد التنبه لخطورة مستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة على الجسم ركز الباحثين جهودهم من أجل توفير وصفات طبية طبيعية وخالية من المواد الكيميائية.

وقد توصل الباحثون إلى وصفة طبية طبيعية تعمل على التخلص من مشاكل البشرة خصوصا تلك المرتبطة بالنمش والتصبغ والبقع الداكنة حيث وجد الخبراء في "الكركم" الوصفة العلاجية الأمثل لهذه المشاكل.

وتأتي فائدة الكركم في قدرته الكبيرة على تفتيح البشرة وتخليصها من البقع والنمش والتصبغات بسبب احتوائها على مركبات تقوم بتنشيط الخلايا المسؤولة عن لون البشرة وإزالة التصبغات الموجودة فيها.

وقد أثبتت وصفة كريم الكركم فاعلية كبيرة في القضاء على مشاكل البشرة بشكل سريع ومما يجعل هذه الوصفة تحظى باهتمام بالغ من قبل النساء هو إمكانية تحضيرها في المنزل بطريقة بسيطة.

طريقة تحضير واستخدام وصفة كريم الكركم لمعالجة النمش وتصبغات البشرة والبقع الداكنة:

-إحضار ثلاث ملاعق زبادي

-إحضار ربع ملعقة صغيرة من الكركم

-خلط الكركم مع الزبادي لمدة دقيقتين حتى يمتزجا بشكل جيد

-بعد ذلك يتم دهن الخليط على المنطقة التي يوجد بها النمش والبقع الداكنة وتدليكها جيدا.

-ترك الوصفة لمدة نصف ساعة

-غسل المنطقة المصابة بالماء الدافئ

-تكرار استخدام الوصفة لمدة ثلاثة أيام.