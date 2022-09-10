فضحت نفسها بنفسها.. ما فعلته بوسي كشف سرّ الطلاق وجعله على كلِّ لسان.. لن تصدق ما فعلت الفنانة !!

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن طلاق المطربة بوسي من مصفّف الشعر الشهير هشام ربيع بعد مضي ١٠٠ يوم فقط على زواج.

ورغم أن أيّاً منهما لم يعلّق بعد على خبر الطلاق، لكنه تأكّد بعد تداول صورة لهشام ربيع مع زوجته الأولى والحديث عن عودته إليها في الوقت الذي ألغى فيه متابعته لبوسي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدورها، ألغت بوسي متابعة هشام ربيع على حسابها في "إنستغرام" في تأكيد آخر لخبر طلاقهما.

يُذكر أن بوسي كانت قد انفعلت خلال حفل زفافها إلى هشام ربيع وهدّدت بإفساد الحفل والزواج قائلةً: "عليّ الطلاق أبوّظ الجواز"... علماً أن زواجها السابق شهد العديد من المشاكل المالية.