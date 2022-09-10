أخاف أن يتحقق هذا الأمر الكارثي والمدمر.. العرافه الشهيرة ليلى عبداللطيف تفجع الجميع بتوقعات كارثية ستحدث خلال الأيام القادمة!!

بعد أن تحققت بعض تنبؤاتها خلال السنوات الماضية، أطلت العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف من جديد لتتحدث عن توقعاتها خلال عام 2022.

وفي توقعاتها الجديدة خصت العرافة ليلى عبد اللطيف، اليمن بالكثير من التوقعات، وقرأت مستقبل طفل يمني أثار فضولها ودفعها إلى التنبؤ بمستقبله وقراءاة ما تخفي له الايام من مفاجأت.

وتحدثت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف عن الطفل اليمني عبدالله سبيعيان الناجـي الوحيد من أسرته التي تنحدر إلى قبيلة عبيدة في محافظـة مـأرب.

وتوقعت ليلى عبداللطيف أن يصبح الطفـل قائدا في غضون أشهر رغم صغر سنه، إلا أنها لم تفصـح عن اقدامه على الانتقام من خصومه. وفي قراءة اقرب ما تكون إلى التأمل في صورته قالت عنه: ” عيناه تخفي سرا عظيما “.

وأضافت ” النجوم ستقف إلى جانبه نهاية 2022 ليبلغ مبلغا عظيما قبل نهاية العام”وتابعت ” ورغم صغر سنه إلا أن دورة الفـلك تخبئ له أنباء سارة”.

والتوقعات التي سوف تشهـدها بنائا على ما ذكرته الفلكية ليلي عبد اللطيف، أن المِنطَقة المُشتركة بين كل من دولة اليمن والمملكة العربية السعودية تَشهد بعض من المُناوشـات والنّزاعات، بينما من المُـتوقّع وجود اتّفاق مستقبلي لحل هذه النزاعات والخلافات اتفاق عُماني سـعودي كويتي على وقف الحرب في اليمن ، ومن المتوقع أن ينـجح هذا الإتفاق لتنعم اليمن بالسلام.

وكانت ليلى عبد اللطيف قد توقعت قبل بداية العام 2020، انتشـار فـيروس كـورونا الممـيت الذي اجتاح العالم، وذلك خلال الحلقة الخاصـة من “لهون وبس” ليلة رأس السنـة على الـL BCI.

وقالت لهشام حداد ضمن توقعاتها للسنة الجديدة أن وباءً خطيراً وقاتلاً سينتشر عالمياً ويثير الرعـب والهـلع بين بعض الشعـوب، وأكّدت أن الـفيروس سيـكون أخطر من الـH1 N 1.

كما سبق وتوقعت ليلى عبد اللطيف في برنامج “تاريخ يشهد” الذي عرض على الـLBCI، ظهور مرض خبيث في الصين يتسبب بحالات قلق كبيرة بسبب انتشار هذا الوباء.