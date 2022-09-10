هذا الطفل البريئ أصبح فنان شهير يكرهه نجوم الوسط الفني بسبب مايفعله معهم ..والده نجم كبير وشقيقه دخل عالم التمثيل من أوسع الأبواب!! لن تتوقع من هو.! !

تداولت حسابات فنية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفنان مصري شهير وهو طفل صغير، حيث خطف الأنظار ببراءته.

وتداول رواد موقع التواصل صورة للنجم المصري ​رامز جلال​ بالأبيض والأسود تعود الى مرحلة طفولته.ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين اثنوا على براءة رامز وهو طفل، واعتبروا ان ملامحه ما زالت كما هي ولم تتغير.

وأبدى البعض شكوكهم مازحين في أن هذا الطفل البريء هو من أرعب نجوم الوسط الفني بمقالبه المخيفة.

ورامز جلال، وهو نجل الفنان والمخرج الراحل جلال توفيق وشقيق الفنان ياسر جلال، تخرج من معهد الفنون المسرحية في مصر عام 1995 وانطلق في مشواره الفني من خلال بعض الادوار

البسيطة في المسلسلات والافلام الى ان قام بأول بطولة مطلقة له فى فيلم "احلام الفتى الطائش" ومن بعدها توالت اعماله الفنية ليشتهر بعدها في برامج الكوميديا والمقالب.