علامات الساعة تظهر في الكويت.. تم القبض على 25 رجل وامرأة أثناء ممارسة الرذيلة بمقابل مادي.. ونهايتهم كانت شنيعة لا يتوقعها عقل انسان.!! (صورة)

شاهد.. لحظة ضبط 25 رجل وامرأة أثناء ممارسة الرذيلة بالكويت أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط مجموعة من الأشخاص يمارسون أعمال منافية للآداب.

وذكرت الوزارة، التي نشرت صور مموهة للمتهمين، أن المضبوطين يمارسون الأعمال المنافية للآداب مقابل المال.

وقالت الداخلية: "أسفرت المتابعة الأمنية لقطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص من ضبط 25 شخصا من مختلف الجنسيات لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة والسمسرة مقابل مبالغ مالية".

تم إحالة المتهمين لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.وسبق لوزارة الداخلية الكويتية نشر صور لأشخاص بقضايا متعلقة بأعمال منافية للآداب ضمن متابعات إدارة حماية الآداب العامة.