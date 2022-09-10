(هذا ما كان يخشاه حسام حبيب وتوقع حدوثه).. ماحقيقة خطوبة الفنانة شيرين عبد الوهاب تشعل مواقع التواصل والصدمة في هوية العريس !!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء خطوبة الفنانة شيرين عبد الوهاب من مدير اعمالها الذي يدعى ميمي.



وقد تكهن الجمهور ذلك بعد ظهورها الاخير معه، حيث كشفت المواقع أن زوجها السابق حسام حبيب كان قد منعها من التعامل معه، مما جعل المتابعين يظنوا أنها فعلا تربطهم علاقة عاطفية.



وبعد التأكد من صحة هذه الاخبار أكد مصدر مقرب من الفنانة هذا الأمر قائلاً: "هذه الأخبار سخيفة، والبعض يسخر من أوجاع شيرين، ويحلل الصور ويبني قصص على أحزان غيرهم"، مشيرًا إلى أن شيرين تتعامل مع مدير أعمالها في حدود الشغل فقط، ولا تفكر بأي ارتباط في الوقت الراهن.



وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا في تونس موخرا، وما لفت الجميع هو استقبال الجمهور التونسي للفنانة حيث كان حديث المواقع الاعلامية.



وكانت قد قدمت الفنانة باقة من اغانيها الرائعة والتي امتعت الجمهور بها.