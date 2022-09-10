فضيحة أخلاقية تهز الأرضي المصرية .. إمرأة تعاشر زوجها وشقيقه في آن واحد!

اعترفت السيدة المصرية المتهمة بممارسة الرذيلة، مع شقيق زوجها الأكبر، واتهامها زوجها ب"الزنا"، بعد أن قتل شقيقه الأكبر بـ"الشاكوش"، ودفنه أسفل حفرة داخل المنزل بمنطقة منشأة القناطر.

ووفقا لصحيفة الوطن المصرية، مثلّت المتهمة أمام نيابة حوادث شمال الجيزة، بعد اتهامها بـ"الزنا"، عقب التحقيق معها في واقعة القتل، وقُدم الزوج للنيابة العامة، فيديوهات جنسية، ظهر فيها القتيل في أثناء معاشرة الزوجة معاشرة الازواج.

وقالت المتهمة إنَّها متزوجة من زوجها منذ قرابة 7 سنوات، وأنها مقيمة في منزل واحد مع شقيقه الأكبر، وأنَّها أنجبت طفلين ولم يحدث أي خلافات أو مشاكل مع زوجها على مدار 6 سنوات.

وتابعت الزوجة قائلة: "من حوالي سنة، بدأ شقيق زوجي الأكبر، يطلب مني إقامة علاقة جنسية معي، واستجبت له وكانت العلاقة دي من سنة، وزوجي بدأ يشك فيا لأني بخرج وبتأخر برة البيت كتير،

وكنت بقوله له إني بزور أهلي، فجأة لقيت الشرطة جت البيت عندنا والدنيا كانت مقلوبة ولقيتهم بيطلعوا جثة أخو جوزي الكبير، وعرفت إن جوزي هو اللي قتلته، ولقيت المباحث قبضت عليا بتهمة الزنا".

وعن الفيديوهات التي ظهرت فيها الزوجة مع القتيل، اعترفت المتهمة بأنَّ الفيديوهات تعود لها، ولكنها لم تكن تعلم أن القتيل يقوم بتصوير علاقاتهما الجنسية".

وأصدرت النيابة قرارا بحبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق، أنَّ النيابة العامة، ستحيل المتهمة للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات.

فيما جددت النيابة حبس الزوج المتهم بقتل شقيقته الأكبر بسبب ممارسة الرذيلة مع زوجته، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، ونسبت له تهمة القتل العمد، واعترف الزوج 35 عامًا "نجار"، بتفاصيل جريمته قائلًا: "أنا كنت بشك فيها وكنت بسمع كلام من أهالي القرية، إن فيه علاقة جنسية بينها وبين أخويا الكبير، وكنت بكدب نفسي، لحد يوم السبت اللي فات، كنت قاعد على القهوة، .

ولقيت واحد صاحبي جاي بيفرجني على مقطع فيديو مدته حوالي 3 دقائق، ويظهر فيه أخويا الكبير، وهو بيعاشر زوجتي معاشرة الأزواج"

وواصل الزوج المتهم: "أنا مقدرتش أمسك نفسي، وقررت انتقم لشرفي وأقتل أخويا.. اتصلت بيه وقلت له تعالى عايزك في البيت، ولما جه شغلت له مقطع الفيديو، ولما شافه حاول يهرب مني، مسكت الشاكوش .

وفضلت أضرب فيه لحد ما مات، وبعدين حفرت له حفرة ولفيت جثته في البطانية ودفنته، وفتشت في التليفون بتاعه، لقيت له مقاطع فيديو كتير مع مراتي".