قارنوا بين ثروة النجم محمد صلاح والفنان عادل إمام فكانت النتيجة صادمة.. أموال فلكية وخياليه لايتوقعها عقل!!

يتساءل الجمهور المصري والعربي عن ثروة النجم محمد صلاح جناح نادي ليفربول الانجليزي ومقارنتها بثروة الزعيم عادل إمام.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية أن ثروة لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، تبلغ الآن نحو 90 مليون دولار أمريكي، أي ما يُعادل 66.9 مليون جنيه إسترليني.ونجح نجم الكرة المصري محمد صلاح، في اقتناص الأجر الذي أراده من فريقه ليفربول، البالغ 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو الأجر الأعلى في في البريميرليغ.

ويحتل صلاح (30 عاما) المرتبة الرابعة في قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرا في جميع أنحاء العالم، التي يأتي في صدارتها كيليان مبابي، لاعب باريس سان جرمان، بدخل يبلغ مليون جنيه إسترليني في الأسبوع.

أما ثروة الزعيم عادل إمام فقد ذكر موقع CELEBRITY NET WORTH، المتخصص في تقدير ثروات المشاهير في العالم، أن ثروة الفنان عادل إمام تبلغ نحو 100 مليون دولار بما يفوق مليار ونصف جنيه مصري تقريباً.

وأكد الموقع أن هذه الثروة الصافية للفنان عادل إمام قد جمعها بعد مشوار فني طويل بدأ منذ عام 1960 وحتى الآن، لعب خلالها أكثر من 100 فيلم و10 مسرحيات والكثير من الأعمال الدرامية، حيث اشتهر في المقام الأول بالكوميديا لكنه استطاع أن يلعب بطولة العديد من الأعمال الجادة كممثل مسرحي وسينمائي.

ويعد الفنان عادل إمام من أشهر الفنانين في مصر والوطن العربي، كما عينته الأمم المتحدة سفيراً للنوايا الحسنة للمفوضية في عام 2000 وعمل من أجل قضية اللاجئين.

وفاز إمام بجوائز من مهرجان القاهرة الوطني للسينما المصرية ومهرجان دبي السينمائي الدولي ومهرجان مراكش السينمائي الدولي ومهرجان ساو باولو السينمائي الدولي.