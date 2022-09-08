ياترى مين هذه الطفلة كانت أصغر ممثلة على الإطلاق.. والديها من عمالقة السينما وبدأت التمثيل وعمرها ثلاث سنوات !! صور

تخرجت من الجامعة الأمريكية في القاهرة قسم إعلام تخصص إذاعة وفلسفة ومسرح، وبدأت التمثيل وهي بعمر ثلاث سنوات من خلال فيلم الحكم آخر الجلسة، لكنها لم تستمر طويلًا حيث توقفت بعد ذلك عن التمثيل، ولكنها عادت بمشاركتها والدها خلال مسلسل الدالي.

وهي ابنة الممثل نور الشريف والممثلة بوسي وخالتها الممثلة نورا، انها الفنانة مي نور الشريف، ودرست في مدرسة الميردوديو قسم الأدبي.

واسم والدها الحقيقي محمد جابر محمد عبد الله الشهير باسم نور الشريف هو ممثل ومنتج ومخرج مصري يُعتبر واحدًا من أبرز المُمثلين في تاريخ السينما المصرية الحديثة، وأهم من جسد الشخصيَّة المصريَّة بِكُل أشكالها الاجتماعيَّة على شاشة السينما.

وقدَّم نور الشريف خلال مشواره الفني الطويل العديد من الأعمال الهامة في تاريخ السينما، والتلفزيون، والمسرح، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات حتَّى لُقِّب بِـ«صائد الجوائز»، كما لهُ سبعة أفلام في قائمة أفضل مئة فيلم مصري حسب استفتاء شارك فيه العديد من النُقاد المصريين سنة 1996.