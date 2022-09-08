هذه الطفلة الحزينة تزوجت 10 مرات لشدة جمالها وأصبحت من أشهر ممثلات الوسط الفني.. لن تصدق من تكون.! !

أعادت حسابات فنية مهتمة بأخبار الفن والمشاهير تداول صورة لنجمة مصرية شهيرة وهي طفلة صغيرة في الخامسة من العمر.



وكانت الفنانة غادة عبد الرزاق قد نشرت الصورة في وقت سابق غادة عبر حسابها على «أنستجرام» وعلقت عليها بالقول: «وأنا صغيرة أوي».

بدأت غادة مشوارها الفني من خلال الإعلانات التجارية حتى قدمها المخرج محمد عبدالعزيز لأول مرة من خلال الفيلم السينمائي "لماض"، ثم شاركت في عدة أفلام سينمائية، منها "امرأة تحت المراقبة" و"الأجندة الحمراء".



ومن أشهر أعمالها الدرامية مسلسل الحاج متولي والذي جسدت فيه دور نعمة الله زوجة نور الشريف "متولي" الثالثة.



زيجاتها

وصل عدد زيجات غادة عبد الرزاق إلى خمسة عشر، لكن الفنانة المصرية أنكرت ذلك خرجت بتصريح أكدت خلاله أنها تزوجت خلال حياتها عشر مرات فقط.

زيجات غادة عبد الرازق لم تكن كلها معلنة، بعضها سري، لكن أول زيجاتها كانت وهي في عمر 17 عاماً، من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز وأنجبت منه ابنتها الوحيدة روتانا ودام زواجها سبع سنوات.



وأما الزيجة الثانية فكانت من رجل أعمال بورسعيدي، لكن فارق السن بينهما كان كبيراً ما عجّل بانفصالهما، وهو ما تكرّر في زيجتها الثالثة التي كانت من شخص يدعى حلمي سرحان العام 2002، ولم يدم الزواج أكثر من عام، وتم الانفصال في هدوء.



تزوّجت غادة عبد الرازق كذلك من المنتج وليد التابعي، زواجاً بدأ عرفياً قبل أن يتحول رسمياً، وطُلقت غادة ثلاث مرات من وليد التابعي كانت آخرها العام 2009، اما أشهر زيجاتها فكانت من الإعلامي محمد فودة العام 2011 وطُلقت منه أيضاً ثلاث مرات كانت آخرها العام 2015.



ولم تكشف غادة عبد الرازق عن باقي زيجاتها حتى تزوجت من مدير التصوير هشام زينتا العام قبل الماضي ليكون الزوج العاشر في حياتها حسب تصريحاتها.