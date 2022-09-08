صورة نادرة جدا للملياردير السعودي الذي تزوج جيهان نصر بمهر خيالي والمفاجأة بجمال بناته الذي أذهل الوسط!!-صور

اعتزلت الفنانة جيهان نصر، الفن رغم النجاح والشهرة التي حققتها عام 1998، حيث كانت وقتها واحدة من أبرز نجمات الدراما والسينما، إلا أن زواجها من الملياردير السعودي سعود الشربتلي جعلها تتوقف عن التمثيل، خاصة وأنه اشترط عليها قبل الزواج اعتـــزال الفن وبالفعل وافقت وتزوجا وابتعدت تمامًا عن الأضواء وارتدت الحجاب.

وتعد الفنانة المصرية جيهان نصر، واحدة من أجمل وأبرز نجمات الدراما والسينما في أواخر الثمانينات والتسعينات، وشاركت فيما يصل إلى 70 عملاً بين السينما والدراما والمسرح.

زجيهان نصر،تعرفت على زوجها سعود شربتلى خلال مشاركتها في مسرحية “المحظوظة” مع النجم الراحل سمير غانم، التي قدمتها علي مسارح العاصمة اللبنانية بيروت، وكان الشربتلي متفرجا دائما للمسرحية فكان يحضر بصفة دائمة لمتابعتها ومشاهدتها يوميًا حتي جمعت بينهما قصة حب قوية.

وفى عام 1997 تزوجت جيهان نصر من رجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي، و اعتزلت الفن في نفس العام، ووصل مهرها إلى 18 مليون دولار وقصر في لندن.

قيل إن سعود شربتلي، قدم لجيهان نصر مهرًا ضخمًا وهدايا تبلغ قيمتها ملايين الدولارات وقتها، وبعد إتمام الزواج سافرت جيهان مع زوجها ولم تظهر في الإعلام مرة أخرى رغم استمرار عروض المنتجين عليها ورزقت بـ 4 أبناء من زوجها هم سهامر، سيف، سارة وسلطانة، وهي تعيش الآن متنقلة بين كندا ولندن والقاهرة وجدة وتقيم بشكل دائم في لندن.

ظهرت جيهان نصر للمرة الأولى بعد غياب سنوات طويلة منذ زواجها وتركها الفن، عام 2019 وذلك خلال حضورها عرض مسرحية “الملك لير” للنجم يحيى الفخراني، بمسرح المركيه فى أحد المولات بالتجمع الخامس، ومعها بناتها الذي لفتن الأنظار بجمالهن، وحرصت على التقاط الصور مع الفخراني وبطلة العمل هبة مجدي، ولاقت الصور انتشارًا واسعًا وقتها.

وفى العام التالي 2020 عادت جيهان نصر للظهور مجددًا أثناء حضورها حفل الموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية الذي أقيم على مسرح النافورة، حيث تتواجد في القاهرة وقتها لقضاء إجازة لبضعة أيام قبل السفر إلى السعودية مرة أخرى.

ومن أبرز أعمال جيهان فيلم “فوزية البرجوازية”، فوازير “ألف ليلة وليلة”، فيلم “شادر السمك” عام 1986، مسرحية “عصفور ودبور”، فيلم “الكيت كات” مسلسل “المال والبنون” الجزء الثاني، مسلسل “من الذي لا يحب فاطمة”.